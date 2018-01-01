Жилой комплекс Новый проект с хорошей локацией в Махмутларе

Каракокали, Турция

Комплекс Blue Diamond Oba станет очень эффективным проектом для отдыхающих, а квартиры имеют спрос как для краткосрочной так и для долгосрочной аренды. Строительство проекта начнется в июне 2021 года и завершится в июле 2022 года Участок комплекса будет располагаться в районе Оба в 1300 метрах от пляжа и в 500 метрах от центра Оба. - 1+1 площадью 55 кв. м., - 2+1 пентхаус площадью 110 кв. м., - 2+1 пентхаус площадью 125 кв. м. - 3+1 пентхаус площадью 150 кв. м. Комплекс предложит владельцам большое разнообразие удобств: Большой Зеленый сад, Открытый и Крытый бассейны, Турецкая баня, Кинотеатр, Караоке, Сауна, Фитнес-центр, Бар у бассейна, Детская игровая площадка, Услуги сторожа, Охрана 7/24, Камеры видеонаблюдения, Крытый Гараж. Для наших покупателей представлена возможность приобрести квартиру в данном комплексе с рассрочкой платежа на 24 месяца до окончания строительства, а также возможность приобретения квартир в кредит во всех турецких банках с разумной процентной платой от 1 года до 10 лет в евро, долларах и турецких лирах.