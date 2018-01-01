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Жилой комплекс Новые апартаменты в шаговой доступности от моря - Махмутлар

Махмутлар центр, Турция
от € 123,000
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Жилой комплекс Новые апартаменты в шаговой доступности от моря - Махмутлар
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 47 до 175 квадратных метров. Расстояние до моря 850 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты в шаговой доступности от моря - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от € 123,000
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Жилой комплекс Апартаменты с панорамными видами на горы в районе Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 52 до 174 квадратных метров. Расстояние до моря 3300 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Жилой комплекс Квартиры в хорошей локации - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56,5 до 169 квадратных метров. Расстояние до моря 850 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты выходят на Мраморное море и красивую природу островов Принцессы. Рядом с морем, шоссе, станцией метро и другими транспортными линиями. Он включает в себя большой торговый центр, в дополнение ко многим удобствам и услугам. Это идеальный инвестиционный проект, который может получить турецкое гражданство, помимо магазинов и комфортабельных домов. Современный комплекс с высоким - дизайном и сложными технологиями, которые предоставляют его жителям высочайший уровень роскоши.
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