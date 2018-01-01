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Жилой комплекс Квартиры в завершающемся проекте - Махмутлар

Махмутлар центр, Турция
от € 135,000
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Жилой комплекс Квартиры в завершающемся проекте - Махмутлар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 49 до 110 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в завершающемся проекте - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от € 135,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 45 до 176 квадратных метров. Расстояние до моря 400 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Жилой комплекс Апартаменты в самом центре Алании
Алания, Турция
Сдача в: 2023

Представляем Вашему вниманию новый ЖК, который расположится в самом популярном и ценном районе Алании – в центре города, всего в 600 метрах от песчаного пляжа Кейкубат.

Строительство начнется в Октябре 2022 года. Запуск в эксплуатацию намечен на Декабрь 2023 года, реализован в неоклассическом стиле, ведь тренды приходят и уходят, а классика актуальна во все времена.

Отличительной особенностью является площадь земельного участка 3264 м2, что имеет очень высокую ценность для центра города. На территории расположилось 2 жилых блока, а также вся необходимая инфраструктура отельного плана, а именно: открытый бассейн, зимний подогреваемый бассейн, фитнес зал, сауна, паровая комната, детская комната, лобби, открытая детская площадка, открытая и большая подземная парковка.

На продажу представлены квартиры разного типа.

Апартаменты 1+1 площадью 53-68 м2

Апартаменты 2+1 площадью 85 и 94 м2 (только верхние этажи – панорамный вид на море и крепость, или на горы и надпись I LOVE ALANYA)

Пентхаусы 3+1 площадью 153- 164 м2

Уникальность расположения комплекса заключается в близости к одному из лучших пляжей города – Кейкубат, а также абсолютно ко всем историческим достопримечательностям города (Крепость, площадь Ататюрка, городская гавань). При этом абсолютно вся необходимая городская инфраструктура находится в шаговой доступности: это и все сетевые магазины, пекарни, овощные лавки, мясные лавки, и конечно, же рестораны и кафе на любой вкус.
Жилой комплекс ЖК в одном из развивающихся районов Алании - Газипаша
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 46 до 105 м2.Расстояние до моря 3000 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
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