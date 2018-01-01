Жилой комплекс Квартиры в завершающемся проекте - Махмутлар

Алания, Турция

Сдача в: 2023

Представляем Вашему вниманию новый ЖК, который расположится в самом популярном и ценном районе Алании – в центре города, всего в 600 метрах от песчаного пляжа Кейкубат.

Строительство начнется в Октябре 2022 года. Запуск в эксплуатацию намечен на Декабрь 2023 года, реализован в неоклассическом стиле, ведь тренды приходят и уходят, а классика актуальна во все времена.

Отличительной особенностью является площадь земельного участка 3264 м2, что имеет очень высокую ценность для центра города. На территории расположилось 2 жилых блока, а также вся необходимая инфраструктура отельного плана, а именно: открытый бассейн, зимний подогреваемый бассейн, фитнес зал, сауна, паровая комната, детская комната, лобби, открытая детская площадка, открытая и большая подземная парковка.

На продажу представлены квартиры разного типа.

Апартаменты 1+1 площадью 53-68 м2

Апартаменты 2+1 площадью 85 и 94 м2 (только верхние этажи – панорамный вид на море и крепость, или на горы и надпись I LOVE ALANYA)

Пентхаусы 3+1 площадью 153- 164 м2

Уникальность расположения комплекса заключается в близости к одному из лучших пляжей города – Кейкубат, а также абсолютно ко всем историческим достопримечательностям города (Крепость, площадь Ататюрка, городская гавань). При этом абсолютно вся необходимая городская инфраструктура находится в шаговой доступности: это и все сетевые магазины, пекарни, овощные лавки, мясные лавки, и конечно, же рестораны и кафе на любой вкус.