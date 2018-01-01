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Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном проекте - Махмутлар

Махмутлар центр, Турция
от € 139,000
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Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном проекте - Махмутлар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 49 до 209 квадратных метров. Расстояние до моря 600 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном проекте - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от € 139,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Недвижимость на этапе строительства в Стамбуле, район Бююкчекмедже
Akarca, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бююкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 70,7 до 204 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Жилой комплекс VELUX Yalıkavak
Derekoey, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: SF Yildiz İnsaat

Комплекс Velux Yalıkavak расположен на первой береговой линии в живописной бухте и занимает площадь в 65000м2. В комплексе на Ваш выбор предоставлены следующие типы недвижимости 42 Резиденции 2+1 и 3+1, 33 Виллы 4+1 и 5+1 и 10 Усадьб 6+1 , все с видом на лазурное Эгейское море.

Velux Yalıkavak располагается на первой береговой линии и имеет свой песчанный пляж и пирс, протяженностью 250м2.  Так же будут предоставлены места для шварта частных яхт. Предусмотрены услуги морского такси.Концепция жилого комплекса Velux Yalıkavak предполагает 2 знаменитых ресторана, Лаундж Бар, Снек бар на пляже, Открытый Олимпийский бассейн, Фитнес Центр, Спа, Детский Клуб, детская площадка,места для зарядки электромобилей. Также на территории комплекса предусмотрен бутик отель для ваших гостей. Услуги консьержа, уборки, тех.поддержка,сервис багги по периметру всего жилого комплекса. Круглосуточная охрана. Проживая в Velux Yalıkavak  вы получаете комфорт 5* отеля класса люкс.

Комплекс будет полностью готов к эксплуатации к концу 2023 года.

2+1 Резиденции                                                                          от   104m2     до       151m2                 

3+1 Резиденции с частным бассейном                                 от   148 m2    до      206 m2

4+1 Виллы с частным бассейном                                            от   305m2     до      400 m2

5+1 Виллы с частным бассейном                                            от   378m2     до      640 m2

6+1 Усадьбы с частным бассейном                                        от   583 m2    до      685 m2

Для комфортного круглогодичного проживания в комплексе во всех жилых объектах установлены Системы « Умный Дом», подогрев полов, автоматическое кондиционирование с позоновым климат- контролем, высококачественная кухонная встроенная мебель, вся бытовая техника марки Gaggenau , гранитное и паркетное напольное покрытие самого высокого качества,  терассы и балконы с тиковым напольным покрытием, богатый ландшафтный дизайн по всему комплексу.

Компания застройщик SF Yıldız İnşaat ведёт свою профессиональную деятельность с 2010 года.За время своего существования компания успешно построила и сдала в эксплуатацию множество проектов жилых комплексов, бизнес-центров, вилл и резиденций.
Жилой квартал Новый комплекс в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Вашему вниманию предлагаются апартаменты в новом стильном комплексе в 200 метрах от морского побережья. Данный комплекс, состоящий из одного 7-ми этажного блока, располагается на закрытой территории в 200 метрах от морского побережья. К удобствам в комплексе представлены гостевая зона, бассейн, лаунж зона. В пешей доступности от комплекса располагается государственный лицей Махмутлара, который подготавливает будущих студентов в ведущие университеты Турецкой республики. В радиусе 100-150 метров вы найдете необходимые объекты инфраструктуры для удовлетворения ежедневных потребностей (магазины, парки, детские площадки, поликлиники). 
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