Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном проекте - Махмутлар

Derekoey, Турция

Сдача в: 2023

Комплекс Velux Yalıkavak расположен на первой береговой линии в живописной бухте и занимает площадь в 65000м2. В комплексе на Ваш выбор предоставлены следующие типы недвижимости 42 Резиденции 2+1 и 3+1, 33 Виллы 4+1 и 5+1 и 10 Усадьб 6+1 , все с видом на лазурное Эгейское море.

Velux Yalıkavak располагается на первой береговой линии и имеет свой песчанный пляж и пирс, протяженностью 250м2. Так же будут предоставлены места для шварта частных яхт. Предусмотрены услуги морского такси.Концепция жилого комплекса Velux Yalıkavak предполагает 2 знаменитых ресторана, Лаундж Бар, Снек бар на пляже, Открытый Олимпийский бассейн, Фитнес Центр, Спа, Детский Клуб, детская площадка,места для зарядки электромобилей. Также на территории комплекса предусмотрен бутик отель для ваших гостей. Услуги консьержа, уборки, тех.поддержка,сервис багги по периметру всего жилого комплекса. Круглосуточная охрана. Проживая в Velux Yalıkavak вы получаете комфорт 5* отеля класса люкс.

Комплекс будет полностью готов к эксплуатации к концу 2023 года.

2+1 Резиденции от 104m2 до 151m2

3+1 Резиденции с частным бассейном от 148 m2 до 206 m2

4+1 Виллы с частным бассейном от 305m2 до 400 m2

5+1 Виллы с частным бассейном от 378m2 до 640 m2

6+1 Усадьбы с частным бассейном от 583 m2 до 685 m2

Для комфортного круглогодичного проживания в комплексе во всех жилых объектах установлены Системы « Умный Дом», подогрев полов, автоматическое кондиционирование с позоновым климат- контролем, высококачественная кухонная встроенная мебель, вся бытовая техника марки Gaggenau , гранитное и паркетное напольное покрытие самого высокого качества, терассы и балконы с тиковым напольным покрытием, богатый ландшафтный дизайн по всему комплексу.

Компания застройщик SF Yıldız İnşaat ведёт свою профессиональную деятельность с 2010 года.За время своего существования компания успешно построила и сдала в эксплуатацию множество проектов жилых комплексов, бизнес-центров, вилл и резиденций.