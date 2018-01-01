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Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе - район Махмутлар

Махмутлар центр, Турция
от € 189,000
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Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе - район Махмутлар
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О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 57 до 207 квадратных метра. Расстояние до моря 650 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно.Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе - район Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от € 189,000
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Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Один из редких жилых комплексов в историческом Стамбуле, в древнем муниципалитете Фатих. С видом на море у входа в Босфор и Мраморное море, в нескольких метрах от побережья. Отделки, которые обращают внимание на мельчайшие детали, в зданиях горизонтального расширения в стиле османской архитектуры. Квартиры на несколько пространств и отличные условия для социального обслуживания, добавляя атмосферу современной жизни. Его близость к самым важным улицам и туннелям, которые соединяют оба конца города друг с другом и с остальными регионами.
Жилой комплекс Квартиры с шикарным видом на море в Окурджалар
Okurcalar, Турция
Сдача в: 2023

Наполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания сегодня стала одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитичная атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алании круглый год. Туристов сюда привлекают доступные цены, отличная погода, песчаные пляжи, исторические места и изысканная кухня. Проект находится в 300 м. от моря в районе Окурджалар, историческом и выдающемся районе Алании, с общим количеством квартир 50, расположенными на площади 2413 м2. Все квартиры спроектированы как удобное жилое пространство с лучшим видом на море. Месторасположение проекта, порадует своих владельцев общественным рынком, детским садом, медицинским учреждением и великолепным пляжем со всеми удобствами.
Проект состоит из 2-х пятиэтажных блоков, с квартирами планировок 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1. Площадь квартир начинается от 60 м2 до 145м2.
Завершение строительства запланировано на июнь 2023г.
Жилой комплекс Новостройка рядом с новым Стамбульским каналом
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 97,6 до 129 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
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