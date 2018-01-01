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Жилой комплекс Недорогие новые апартаменты в Махмутларе

Махмутлар центр, Турция
от € 85,000
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Жилой комплекс Недорогие новые апартаменты в Махмутларе
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О комплексе

Вашему вниманию представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 55 до 100 м2.Расстояние до моря 2500 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы.Еще одним неоспоримым преимуществом при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Недорогие новые апартаменты в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от € 85,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры в Алании - верхняя Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Европейском районе Оба – Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 46 до 221 м2. Расстояние до моря 2500 метров. Чем Хорош район Оба: благодаря близости к центру и максимальной социальной инфраструктуре, район всегда пользуется большим спросом у покупателей и инвесторов. Это касается как более туристической нижней части района, так и больше жилой, спальной верхней Обы.По всему району активно ходит транспорт, здесь проходят также главные магистрали — трасса D-400 и новая кольцевая дорога. В Оба работают ТРЦ, большие профильные супермаркеты техники, строительных товаров, мебели, товаров для дома, аутлеты и бутики одежды, самые большие сетевые супермаркеты.Новые проекты недвижимости в Оба всегда наиболее ликвидные, отличаются высоким качеством, цены здесь выше среднего. Большая часть комплексов отлично подходит не только для отдыха, но и для постоянного проживания. Отдаленность от моря строек в верхней Обе решается наличием трансфера к морю и центру города в пакете коммунальных услуг, но это встречается не во всех проектах. 
Жилой комплекс Новый масштабный проект в Стамбуле - район Авджылар
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 144 до 226 квадратных метров. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Просторные апартаменты в районе Оба, Алания
Аланья, Турция

Роскошный проект общей площадью 1400 м2 расположен в 2 км от центра Алании, в элитном, экологически чистом, развитом районе Оба. Проект находится в окружении зеленых садов, в шаговой доступности от больницы и крупных торговых центров. Комплекс состоит из одного жилого блока, 20 квартир разной планировки и метража. Удобные и просторные апартаменты с элегантным дизайном и высококачественными материалами. Все двухуровневые квартиры 1+1, 2+1 и 4+1 имеют полы с подогревом. Имеется WIFI Интернет и спутниковое телевидение как в общих помещениях, так и во всех квартирах. Алюминиевые рамы, раздвижные двери, окна с теплоизоляцией, керамические полы и используются системы декоративного светодиодного освещения.
Оба — самый удобный район Алании для общественного транспорта. Оба — чрезвычайно современный жилой район на востоке Алании, где сливаются туристическая и местная жизнь. Из-за интенсивности туристической жизни в летние месяцы здесь становится немного больше людей. Это близко к морю и другим основным районам Алании.

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