Жилой комплекс Проект класса люкс в Махмутларе

Махмутлар центр, Турция

Сдача в: 2024

Новый строящийся проект, который будет воздвигаться в одном из прекраснейших мест Алании - в районе Махмутлар.

Жилая резиденция будет состоять из одного 9-ти этажного блока с 63 квартирами. Вашему вниманию будут предложены квартиры планировки 1+1 площадью 50 м2. а также дуплексы 2+1 до 110 м2.

Этот проект опережает своих предшественников по архитектуре и качеству материалов, ждет своих инвесторов как одно из лучших вложений средств в недвижимость для отдыха или постоянного проживания расположенный в самом русскоговорящем районе из всех -Махмутларе.

Дополнительная инфраструктура включает в себя:

- Камеру и видеонаблюдение;

- Высокоскоростной лифт;

- Видеодифон;

- Центральную спутниковую систему;

- Генератор.