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Жилой комплекс Проект класса люкс в Махмутларе

Махмутлар центр, Турция
от € 375,000
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Жилой комплекс Проект класса люкс в Махмутларе
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апараментов от 55 до 150 м2.Расстояние до моря 300 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Проект класса люкс в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от € 375,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Yaylali, Турция
Сдача в: 2023

Ультра-роскошный жилой проект в Бююкхасбахче, одном из самых элитных районов Алании, вдали от городской суеты, напротив великолепного замка и морского пейзажа..

Наш проект состоит из двух блоков  и  включает в себя 18 квартир - квартиры 1+1,2+1,3+1- дуплекс.

Покупая квартиру в нашем проекте, вы получаете возможность жить в самых красивых, современных и роскошных апартаментах.
Проект имеет характеристики, не отличающиеся от 5-звездочного отеля.Специальная система наружной и внутренней изоляции выгодно отличает наш проект от большинства подобных..Такая изоляция не только сохраняет тишину, но и бережет тепло зимой а прохладу летом.

В социальную инфраструктуру комплекса входит:
тщательно спроектированный восхитительный сад, открытый бассейн, спортивные тренажеры в саду, камелии и места для барбекю, 24-часовая система каиер и система безопасности вокруг комплекса, фитнес-центр / тренажерный зал,  сауна, парная, комната отдыха, детская игровая площадка, автостоянки.

Характеристика квартир;
апартаменты 1+1  площадью от 46 до 48 м2 и будут состоять из 12 дек.
апартаменты 2 +1  площадью 70 м2 и будут состоять из 2 квартир.
апартаменты 3 +1  площадью 132-172 м2  4 квартиры.
Жилой комплекс Строящийся проект в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024

Новый строящийся проект, который будет воздвигаться в одном из прекраснейших мест Алании - в районе Махмутлар.

Жилая резиденция будет состоять из одного 9-ти этажного блока с 63 квартирами. Вашему вниманию будут предложены квартиры планировки 1+1 площадью 50 м2. а также дуплексы 2+1 до 110 м2.

Этот проект опережает своих предшественников по архитектуре и качеству материалов, ждет своих инвесторов как одно из лучших вложений средств в недвижимость для отдыха или постоянного проживания расположенный в самом русскоговорящем районе из всех -Махмутларе.

Дополнительная инфраструктура включает в себя:

- Камеру и видеонаблюдение;

- Высокоскоростной лифт;

- Видеодифон;

- Центральную спутниковую систему;

- Генератор.
Жилой комплекс Стильные апартаменты в престижном районе Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024

Представляем новый роскошный проект в Алании в районе Оба. Район распологается в непосредствнной близости к центру Алании, имеет чистые пляжи и широкую социальную и городскую инфраструктуру.
Проект включает в себя 128 квартир.
Инфраструктура:
Открытый, закрытый и детский бассейны
Шаттл до моря
Спортзал
Сауна
Игровая комната
Лобби
Комната для учебы
Бильярд
Крытая парковка (70 мест)
Зона барбекю
Внутренне наполнение квартир:
7 предметов бытовой техники (BOSCH)
Кондиционер в каждой комнате
Полы с подогревом в ванных комнатах
Проточный водонагреватель

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