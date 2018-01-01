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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе - Махмутлар

Махмутлар центр, Турция
от € 135,000
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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе - Махмутлар
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 145 квадратных метров. Расстояние до моря 800 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от € 135,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023

Новый проект строится в привлекательном районе Алании Оба. Квартиры имеют уникальный вид на море, и западная сторона имеет вид на историческую крепость Алании. Расположение проекта в 1800 метрах от бирюзового пляжа Алании, в 900 метрах от центра Оба, в 1200 метрах от больницы и в 1700 метрах от торгового центра Метро. Жилой комплекс с богатой инфраструктурой, соответствующий индивидуальным потребностям и бюджету, делает проект более привлекательным как для проживания, так и для инвестирования.
Проект состоит из 1 комплекса и 28 квартир различных планировок: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.  Планируемый срок завершения проекта конец декабря 2023 года.
Жилой квартал Резиденция люкс-класса в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
На берегу Средиземного моря в самом популярном районе Аланьи, Махмутлар, в мае 2020 года расположилась замечательная резиденция люкс-класса.Расположение комплекса удачно спроектировано на первой береговой линии всего в 50 метрах от пляжа. Данный комплекс построен на участке 3 989 м2 и состоит из 2-х 12-ти этажных блоков, в которых находятся 146 первоклассных апартаментов различных планировок. Учитывая идеальное местоположение, вы сможете наслаждаться изумительной панорамой побережья и горных массивов, старинной крепостью Аланьи прямо с террасы своего дома. В данном комплексе всё продумано для того, чтобы вы увидели и почувствовали высокий уровень жизни. 1. Квартиры 1+1 площадью 65-70 м2 - одна спальная комната, гостиная, совмещенная с кухонной зоной, ванная комната, балкон. 2. Квартиры 2+1 площадью 90-105 м2 - две спальные комнаты, гостиная, совмещенная с кухонной зоной, ванная комната, гостевой санузел, балкон - Аквапарк - Бассейн - Бильярд - Детская площадка - Детский бассейн - Крытый бассейн - Настольный теннис - Открытая парковка - Охрана - Сад - Сауна - Фитнес зал - Хамам - Электрогенератор
Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - центр Махмутлара
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1 и 2+1. Площадь апартаментов от 52 до 141 квадратных метра. Расстояние до моря 750 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
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