  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новая квартира 1+1 на второй береговой линии в Махмутларе

Жилой комплекс Новая квартира 1+1 на второй береговой линии в Махмутларе

Махмутлар центр, Турция
от € 166,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новая квартира 1+1 на второй береговой линии в Махмутларе
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены квартира планировкой 1+1. Площадь апартаментов 66 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Квартиры с живописным видом в резиденции с ресторанами и кинотеатром, в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой квартал Продажа квартиры в Голд Сити в Алании
Каргыджак, Турция
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Каракокали, Турция
Жилой квартал Апартаменты с двумя спальнями в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс в районе Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая квартира 1+1 на второй береговой линии в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от € 166,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Резиденция Residence in the central district,Şişli
Мраморноморский регион, Турция
от € 344,143
80 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Застройщик: Property Advisor Turkey

* Проект расположен в Шишли, одном из центральных районов Стамбула.
* Проект находится всего в 5 минутах от площади Таксим и улицы Нишанташи.
* В проекте есть различные магазины, рестораны и более 9 университетов.
* Проект находится в 800 метрах от метро Осман-бей.
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс состоит из вилл с 4-5 спальнями. В домах есть балконы или террасы. Расположены рядом с пристанью для яхт.

Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км.

Есть возможность получить скидку до 10%.

Варианты вилл:

  • Смежные: $ 2 480 500 — $ 2 748 000
  • Одноместные: $ 2 730 000 — $ 3 268 000
Удобства и оснащение в доме

Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора.

В пешей доступности — различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки.

На автомобиле:

  • ТЦ Мармара Парк — 15 мин
  • Новый аэропорт Стамбула — 50 мин
  • Шоссе E5 — 11 мин
  • Нишанташи — 40 мин
  • Площадь Таксим — 40 мин
Жилой комплекс Квартиры в привлекательном районе Оба
Аланья, Турция
Сдача в: 2023

В престижном районе Оба расположился жилой проект, который спланирован и разработан с хорошими деталями, которые удовлетворят владельцев недвижимости. Местоположение проекта- 1900 метров от бирюзового пляжа Алании и 1000 метров от центра Оба. Различные типы квартир подходят для каждого покупателя и его бюджета, а коммунальные удобства делают проект более привлекательным. Проект состоит из 3 блоков, каждый по 4 этажа, всего 96 квартиры.
Типы квартир следующие:
-Квартиры с 1 спальней: 48 м2, 50 м2 и 54 м2
-Апартаменты с 2 спальнями (отдельная кухня): 90 м2, 100 м2 и 130 м2
-Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями на крыше: 80 м2 и 100 м2
-Двухуровневые апартаменты с 3 спальнями на крыше: 115 м2, 145 м2 и 150 м2
Вы можете заплатить 30% от стоимости квартиры заранее, а оставшуюся сумму выплатить равными частями до конца строительства без процентов.

Realting.com
Перейти