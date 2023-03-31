  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новый премиум ЖК на 1 береговой линии - район Каргыджак

Жилой комплекс Новый премиум ЖК на 1 береговой линии - район Каргыджак

Akarca, Турция
от € 280,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новый премиум ЖК на 1 береговой линии - район Каргыджак
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1Площадь апартаментов от 65 до 326 квадратных метров. Расстояние до моря 50 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Резиденция Apartment in the Business center of Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс концепции Здоровый Дом в престижном районе Сарыер
Akarca, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс со всеми удобствами в Алании
Алания, Турция
Жилой квартал Роскошный комплекс с видовыми апартаментами в Алании
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый премиум ЖК на 1 береговой линии - район Каргыджак
Akarca, Турция
от € 280,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Инвестиционный проект в Мерсине
Erdemli, Турция
от € 73,000
55 м² 1 квартира
Сдача в: 2024
Застройщик: Premium Real Estate NSM

ЦЕНЫ ШОК!!! НОВЫЙ ПРОЕКТ
1+1 от 50 000 евро – 65 м2
2+1 от 74 000 евро – 100 м2
5% СКИДКА НА полную ПРЕДОПЛАТУ
ОПЛАТА 40% + 12 мес. В РАССРОЧКУ
ДАТА НАЧАЛА: 31.03.2023 ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ: 31.05.2024
1 блок 10 этажей
Находится в Kocahasanlıdadır, ЗАПАДНЕЕ ЭРДЕМЛИ
НАРУЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН
2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА
3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
5. КАМЕЛИИ
6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1. ХАММАМ
2. САУНА
3. ФИТНЕС
4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Жилой комплекс Prime Botanic Residence
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Небольшой новый комплекс в Махмутларе недалеко от центра городаНовый проект - Prime Botanic Residence - представляет собой небольшой бутик-проект на 32 квартиры с огражденной территорией и инфраструктурой для жильцов, обладает выгодным расположением в центральной части Махмутлара.Комплекс расположен в 700 метрах от центра района и площади субботнего рынка, и всего в 20 м от школы. Расстояние до моря 1100 м по центральному бульвару Menderes.Рядом строится много новых комплексов, расширяется дорога в сторону гор. Перспективная локация, активно застраиваемая часть Махмутлара. Сейчас плотность застройки небольшая, много зелени, садов. В проекте представлены квартиры разных планировок: 1+1 и пентхаусы 2+1 площадью от 49,5 до 103,2 м2.Социальная инфраструктура на территории дома: открытый бассейн, турецкая баня, сауна, комната отдыха, фитнес-зал, игровая комната, Wi-Fi на территории, спутниковая система, камеры видеонаблюдения.Предусмотрена рассрочка платежа до окончания строительства с первым взносом от 40%. Строительство завершится в июне 2024 года.Недвижимость в Махмутларе бутикового формата со всеми социальными зонами, но при этом с небольшим количеством квартир.
Жилой комплекс Real estate in Alanya: From the developer
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

Недвижение в Алании: квартира от застройщик в Обе

Жилой комплекс располагется в районе – самом развитом районе Алании. В целом, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в суде, в суде, в суде.

Обуви в соответствии с принципом города Жителства за Его Клизость к Центру и Хороши. В централной истории, районные, средние и исторические, каканы и рестораны, как с месной, так и эвропейской. Возле горные состочени отели горского типа, куда любять приездные на истодейские туристы.

В Обе часто селяця европейцы. Уже боле 20 лет незащищенных видов от района отдыхайха и погоня. Несоответствие несколько лет, это район популец популярной и у Жителя СНГ.

Жилой комплекс находитсья на учистке 7100 кв.м. и состоит из 5 жилых клоков на 72 квартиры.  Расстояние до морья 2,5 км. На територии комплекса находяйская компания, инфраструктура и парковка. ПО ПЕРИМТРУ КОМПЛЕКСА УСТАНОВЛЕНА СЕТЕМА КРУГЛОСУЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, Доступ на Территорию по Код. В комплексе готовы ТАПУ и оформить право собстворено можно сразу зе.

В жилом году до сих пор 1, + 1, 1> 1, 2 + 1, 2 + 1, 2 <TAGen>. В дуплексах 3 + 1 и 4 + 1 по всей курье будеет установлема постогрева полов, в квартирах 2 + 1.

Инфраструктура комплекса:

  • Сервисный автобус до моей жизни комителье комплекса
  • Летний Бассейн с Аквагорками в Саду
  • Беседки
  • Площадки для барбекю
  • Корт для тенниса, баскетбола, волейбола
  • Детская прощадка
  • Парковка на 62 автомобиля
  • СПА-комплекс: хамам, сауна, парная, массажная комната, джакузи, зана отдыха
  • Фитнес Салон
  • Кинотеатр
  • Игровая комната для дете
  • Комната для отдыха

Фундамент и крёша комплекса имит дополнителюную гидроизоляцию, то бы избежать повятнои вл.

Купите квартиру в Обе можно в рассрочку. Беспроцентная рассрочка от застройчика с первоначальным восносом 40% до юня 2023 года.

Менеджеры компании Алании Инвестиции не толок подвидберут да вас видне квари.

 

Realting.com
Перейти