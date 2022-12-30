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Жилой комплекс Новые квартиры с уникальными видами в районе Каргыджак

Akarca, Турция
от € 128,850
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Жилой комплекс Новые квартиры с уникальными видами в районе Каргыджак
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает вашему вниманию новые квартиры и виллы в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 126 квадратных метра. Расстояние до моря 1800 метров.Новые апартаменты в Каргыджаке – хвойные леса с видом на море.  Если вам необходима тишина и спокойствие, то вам в Каргыджак, именно здесь уникальное сочетание лесов, гор и отличного вида на море.  В районе преобладает новый жилой фонт, ведь Каргыджак, достаточно активно застраивается новыми жилыми комплексами разной ценовой категории.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Покупая новые квартиры в Каргыджаке, вы «убиваете одним выстрелом, двух зайцев» - инвестиция и отличное место для жизни или отдыха.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры с уникальными видами в районе Каргыджак
Akarca, Турция
от € 128,850
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Комплекс в Мерсин район Арпачбахшин
Чистовая отделка
1+1 , 75 брутто 
2+1, 120 нетто 
Начало строительства 30.12.2022 г
Конец строительства 30.12.2024 год 
15 этажный дом - 3 блока 
До моря 480 метров 
Инфраструктура
Открытый бассейн
Открытая парковка
Хамам
Сауна
Фитнес
Зона Барбекю
Беседка
Детская игровая площадка
Зона Баскетбола
Генератор
Охрана 7/24

 
Жилой комплекс Проект на стадии строительства в 550 м от хорошего пляжа - район Демирташ
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: линейные квартиры 2+1, садовые дуплексы 3+1, пентхаусы 3+1 и 4+1.Площадь апартаментов от 70 до 150 м2.Расстояние до моря 550 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, и другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Жилой комплекс Luxury Life İn Ümraniye
Мраморноморский регион, Турция
от € 589,472
93–192 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Property Advisor Turkey

Этот проект в центре города предлагает вам роскошную и комфортную жизнь.

 

метро 5 минут пешком

Отойол Тем 5 минут

E5 путь 5 минут

Аэропорт Сабиха Гекчен 20 минут

Стамбульский аэропорт 40 минут

15 Теммуз мост 10 минут

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