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Жилой комплекс Новые квартиры на завершающей стадии стройки - Каргыджак

Akarca, Турция
от € 100,000
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Жилой комплекс Новые квартиры на завершающей стадии стройки - Каргыджак
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 120 квадратных метра. Расстояние до моря 1000 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Каракокали, Турция
Сдача в: 2024

Рады предложить вашему вниманию новый строящийся жилой комплекс, который расположен в Алании в популярном районе Оба. Расстояние до моря составляет 2 км. Оба-один из престижных районов Алании, в котором есть вся необходимая городская инфраструктура. Здесь находится гипермаркет Метро, торговый центр Аланиум, множество ресторанов, небольших магазинов, парков, детских площадок, теннисных кортов и футбольных полей.

Новый проект расположен на земельном участке 1.938 м2 и будет состоять из двух 5-ти этажных блоков. Комплекс расположен недалеко от всех кафе, ресторанов, магазинов, а также центра города Алании.

В продаже имеются квартиры следующих планировок:

1+1 общей площадью 46 м2

2+1 общей площадью 107 м2

В Комплексе предусмотрена прекрасная внутренняя инфраструктура, с широким спектром удобств и услуг для полноценной жизни и отдыха.

 
Жилой комплекс Новые аппартаменты в элитном районе Кестель
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Кестель - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 43 до 212 квадратных метров. Расстояние до моря 230 метров.Кестель это - престижный, молодой и быстро застраиваемый район Аланьи. Расположен в 5 км от центра Аланьи. Преимущество новых проектов в Кестель - их расположение возле моря, часто даже на первой линии. Здесь строят только дома до 5 этажей, элитную недвижимость люкс класса. На западе, вдоль реки Дим Чай, встречается и старый жилой фонд. А на восток, в сторону Махмутлара район Кестель весь современный. До центра Аланьи можно доехать за 10 минут, а в соседнем Махмутларе проживает много русскоязычных, большой выбор магазинов и ресторанов, торговые центры. Из инфраструктуры в Кестеле есть сетевые супермаркеты, рестораны, красивые парки, школы и детские сады, в том числе частная школа и сад с обучением на русском языке. Новые квартиры в Кестель подойдут тем, кто хотел бы купить курортную недвижимость без старого жилого фонда вокруг. Здесь постоянно открываются новые маркеты, сервисы, салоны. Хорошие пляжи, центр рядом, комплексы роскошные, высокого уровня комфорта.
Жилой комплекс Type B_73
Maslak Mahallesi, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Majd International Company
< p > Азиатская сторона - kartal < / p >< p > Этот проект построен на площади 20972 M2, и 60% площади проекта состоит из зеленых насаждений и социальных объектов. Этот проект будет готов к реализации в 2023 году. < / P >< p > Удивительный вид на море, который начинается с третьего этажа, и полные социальные возможности являются преимуществами проекта. < / p >< p > Цена по списку для одной спальни начинается с 152 000 $. < / p >
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