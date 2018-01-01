Жилой комплекс Новые квартиры на завершающей стадии стройки - Каргыджак

Каракокали, Турция

Сдача в: 2024

Рады предложить вашему вниманию новый строящийся жилой комплекс, который расположен в Алании в популярном районе Оба. Расстояние до моря составляет 2 км. Оба-один из престижных районов Алании, в котором есть вся необходимая городская инфраструктура. Здесь находится гипермаркет Метро, торговый центр Аланиум, множество ресторанов, небольших магазинов, парков, детских площадок, теннисных кортов и футбольных полей.

Новый проект расположен на земельном участке 1.938 м2 и будет состоять из двух 5-ти этажных блоков. Комплекс расположен недалеко от всех кафе, ресторанов, магазинов, а также центра города Алании.

В продаже имеются квартиры следующих планировок:

1+1 общей площадью 46 м2

2+1 общей площадью 107 м2

В Комплексе предусмотрена прекрасная внутренняя инфраструктура, с широким спектром удобств и услуг для полноценной жизни и отдыха.