  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новые апартаменты недалеко от моря в Махмутларе

Жилой комплекс Новые апартаменты недалеко от моря в Махмутларе

Махмутлар центр, Турция
от € 157,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новые апартаменты недалеко от моря в Махмутларе
1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 54 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 300 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в новом проекте - Авсаллар, Алания
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Аланья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новые апартаменты недалеко от моря в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от € 157,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новые апартаменты в Газипаше, Алания
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 42 до 135 м2.Расстояние до моря 800 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Жилой комплекс Новые видовые апартаменты - Каргыджак, Алания
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 170 квадратных метра. Расстояние до моря 800 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Жилой комплекс Апартаменты с неповторимым дизайном в Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

Проект расположен в районе Авсаллар, в одном из туристических центров Алании, в 10 минутах ходьбы от центра города. Он привлекает внимание своим неповторимым дизайном и архитектурным решениями, собравшим в себя все удобства современного города. Проект, с которым мы хотим Вас познакомить - это результат многолетней работы, благодаря разнообразию социальных объектов, максимально повышает уровень комфорта и жизни. Представляем Вашему вниманию проект, который состоит из 2 отдельных блоков площадью 6346 м2 который находится в 5000 метрах от всемирно известного пляжа Инджекум, в 3500 метрах от Лесного лагеря Инджекум и в 1500 метрах от моря.
Кроме того, в 2000 метрах от комплекса расположен пляж, относящийся к данному проекту. В определенное время дня для жильцов будет организован бесплатный трансфер до пляжа.
Предлагаем квартиры следующих планировок: 1+1 и 2+1 (46м2-119м2). Ориентировочная дата завершения проекта декабрь 2023г.

Realting.com
Перейти