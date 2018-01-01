  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новый комплекс в шаговой близости к морю - Махмутлар, Алания

Жилой комплекс Новый комплекс в шаговой близости к морю - Махмутлар, Алания

Махмутлар центр, Турция
от € 169,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новый комплекс в шаговой близости к морю - Махмутлар, Алания
1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 120 квадратных метра. Расстояние до моря 300 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
Похожие комплексы
Резиденция Vadi Istanbul Homes Next to Belgrade Forest
Эюпсултан, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
Жилой комплекс Квартиры на этапе строительства в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Новый уютный комплекс в Авсалларе
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый комплекс в шаговой близости к морю - Махмутлар, Алания
Махмутлар центр, Турция
от € 169,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой Комплекс в Паяллар
Payallar, Турция
Сдача в: 2023

Наш проект расположен в Алании районе Паяллар, в центре высокоразвитой инфраструктуры. Здесь Вы можете не только насладиться шопингом и ресторанами, но и понежиться на солнышке на берегу нетронутого пляжа, любуясь гармонией бирюзового моря и зелени.
Проект обеспечит все для Вашего комфортного проживания и отдыха на побережье Средиземного моря.
Для разработки и реализации этого проекта были собраны ведущие турецкие специалисты в области строительства, архитектуры и дизайна интерьеров.

Общие характеристики жилого комплекса:
- Открытый и закрытый бассейн - Сауна - Турецкий хаммам - Фитнес и СПА центр - Бар у бассейна - Двойной лифт - Игровая зона (бильярд, настольный теннис, Детская площадка - Парковка - Спутниковая антенна - Электрогенератор - Круглосуточная система безопасности - Видеонаблюдение - Интернет

Характеристики квартир :
В каждой ванной комнате есть умывальник, душевая кабина, дополнительные аксессуары
на выбор ванна/джакузи -
По всему периметру квартир будут тёплые полы
Внутренние помещения выполнены из ПВХ с тепло и шумоизоляцией
Встроенные кухонные шкафы
Входные двери изготовлены из первоклассной стали

Проект состоит из 2 блоков, состоящих из 90 квартир и 14 пентхаусов на земельном участке общей площадью 10521 кв.м.
Квартиры различаются в зависимости от общей площади и планировки.
В комплексе есть несколько типов квартир:
• 52 квартиры 1+1 общей площадью 74 кв.м.
• 33 квартиры 2+1 общей площадью 132,7 кв.м.
• 5 пентхаусов 2+1
• 2 пентхаусов 4+1
• 7 пентхауса 3+1
• 3 коммерческих магазина
Жилой комплекс Грандиозный комплекс по отличным ценам в район
Demirtas, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Инвестиционный проект на стадии начала строительства.

Первоначальный взнос 50%, остальная сумма в рассрочку равными частями до конца срока строительства.

 

Дан старт активного развития одного из перспективных районов Алании — Демирташ!  Это совместный ответ государства и частного сектора на запрос рынка!

Общеалтайский рынок недвижимости уже ощутимо вырос за пределы бюджета в 50000 евро, но район Демирташ дарит возможность снова почувствовать удовольствие инвестиций в среднем сегменте 55000 евро с перспективой динамичной капитализации вложений. Поспешите зайти в числе первых на новый сегмент рынка недвижимости на берегу Средиземного моря!

РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ — 700 МЕТРОВ !!!

  • Дата начала строительства: МАЙ 2022 г.
  • Дата окончания строительства: МАЙ 2024 г.

 

ПОТЕНЦИАЛ ВЛОЖЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕН:

  • Масштабной инфраструктурой комплекса
  • Пляжем с пологим входом
  • Видом на Торосские горы и море
  • Достаточно недорогой стоимостью земли на данном этапе развития рынка

 

К ПРОДАЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КВАРТИР:

  • ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1+1, площадью 50-52 м2
  • ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 2+1, площадью 72 м2
  • ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 3+1, площадью 135 м2

 

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:

Объекты под открытым небом:

  • Открытый бассейн
  • Аквапарк
  • Детский бассейн
  • Беседки
  • Площадки для барбекю
  • Амфитеатр
  • Зоны для прогулок и пробежек
  • Детская игровая площадка
  • Фитнес-центр под открытым небом
  • Кафетерий
  • Теннисный корт
  • Зона парковки автомобилей

Крытая инфраструктура:

  • Стойки регистрации
  • Вестибюль
  • Ресторан
  • Караоке-бар, сигарный и кальянный бары
  • Гостевые дома

Бизнесс — зона:

  • Конференц-залы
  • Бизнес-номера
  • Конференц-зал
  • Лаундж зона
  • Офис продаж
  • Библиотека

Спа-зона:

  • Закрытый бассейн,
  • Кафетерий
  • Фитнес-центр
  • Витаминный бар
  • Массажные кабинеты
  • Турецкие бани
  • Русская баня!!!
  • Паровая комната
  • VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха)

Игровая зона:

  • Кафетерия-Бар
  • Комнаты для хобби
  • Бильярд
  • Настольный теннис
  • Кинозалы
  • Play Station и игровая комната

Торговая зона:

  • Рынок
  • Аренда автомобилей
  • Прачечная
  • Парикмахер
  • Врач

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

  • ДАТА ДОГОВОРА — 30%, ДАЛЕЕ РАССРОЧКА ДО ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

 

Грандиозный комплекс по отличным ценам в районе Демирташ — сочетает в себе современный дизайн, уникальное расположение и бесподобную инфраструктуру и строится в настоящей жемчужине региона, где вы почувствуете себя истинным жителем Средиземноморской Ривьеры.

 

О районе:

Демирташ – укромный уголок турецкой Ривьеры. Территория района на юге ограничена длинной береговой линией, на севере – горными хребтами Тавр. Безупречная экология и спокойная атмосфера поселка располагают к безмятежному отдыху. Самобытный курорт с доступной недвижимостью привлекает предприимчивых девелоперов и любителей загородного уединения.

Песчано-галечные пляжи Демирташа просторны и безлюдны. Пологий вход в море, чистая и теплая вода, отсутствие сильных приливов гарантируют безопасность отдыхающим. Морское дно у берега покрыто песком или мелкой галькой. Тишина на побережье располагает к рыбалке: в акватории водятся голубые крабы, осьминоги, форель. Пляжные рестораны предоставляют на прокат шезлонги и зонтики.

Демирташ находится в 23 км к востоку от Алании, в 15 км от международного аэропорта Gazipaşa-Alanya.  Демирташа граничит с районом Каргыджак и  небольшим городком Газипаша.

 

Звоните или пишите по всем интересующим вопросам.

С удовольствием ответим и проконсультируем.
Жилой комплекс Новые аппартаменты в элитном районе Кестель
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Кестель - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 43 до 212 квадратных метров. Расстояние до моря 230 метров.Кестель это - престижный, молодой и быстро застраиваемый район Аланьи. Расположен в 5 км от центра Аланьи. Преимущество новых проектов в Кестель - их расположение возле моря, часто даже на первой линии. Здесь строят только дома до 5 этажей, элитную недвижимость люкс класса. На западе, вдоль реки Дим Чай, встречается и старый жилой фонд. А на восток, в сторону Махмутлара район Кестель весь современный. До центра Аланьи можно доехать за 10 минут, а в соседнем Махмутларе проживает много русскоязычных, большой выбор магазинов и ресторанов, торговые центры. Из инфраструктуры в Кестеле есть сетевые супермаркеты, рестораны, красивые парки, школы и детские сады, в том числе частная школа и сад с обучением на русском языке. Новые квартиры в Кестель подойдут тем, кто хотел бы купить курортную недвижимость без старого жилого фонда вокруг. Здесь постоянно открываются новые маркеты, сервисы, салоны. Хорошие пляжи, центр рядом, комплексы роскошные, высокого уровня комфорта.
Realting.com
Перейти