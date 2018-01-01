Жилой комплекс Новый комплекс в шаговой близости к морю - Махмутлар, Алания

Инвестиционный проект на стадии начала строительства.
Первоначальный взнос 50%, остальная сумма в рассрочку равными частями до конца срока строительства.
Дан старт активного развития одного из перспективных районов Алании — Демирташ! Это совместный ответ государства и частного сектора на запрос рынка!
Общеалтайский рынок недвижимости уже ощутимо вырос за пределы бюджета в 50000 евро, но район Демирташ дарит возможность снова почувствовать удовольствие инвестиций в среднем сегменте 55000 евро с перспективой динамичной капитализации вложений. Поспешите зайти в числе первых на новый сегмент рынка недвижимости на берегу Средиземного моря!
РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ — 700 МЕТРОВ !!!
- Дата начала строительства: МАЙ 2022 г.
- Дата окончания строительства: МАЙ 2024 г.
ПОТЕНЦИАЛ ВЛОЖЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕН:
- Масштабной инфраструктурой комплекса
- Пляжем с пологим входом
- Видом на Торосские горы и море
- Достаточно недорогой стоимостью земли на данном этапе развития рынка
К ПРОДАЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КВАРТИР:
- ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1+1, площадью 50-52 м2
- ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 2+1, площадью 72 м2
- ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 3+1, площадью 135 м2
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
Объекты под открытым небом:
- Открытый бассейн
- Аквапарк
- Детский бассейн
- Беседки
- Площадки для барбекю
- Амфитеатр
- Зоны для прогулок и пробежек
- Детская игровая площадка
- Фитнес-центр под открытым небом
- Кафетерий
- Теннисный корт
- Зона парковки автомобилей
Крытая инфраструктура:
- Стойки регистрации
- Вестибюль
- Ресторан
- Караоке-бар, сигарный и кальянный бары
- Гостевые дома
Бизнесс — зона:
- Конференц-залы
- Бизнес-номера
- Конференц-зал
- Лаундж зона
- Офис продаж
- Библиотека
Спа-зона:
- Закрытый бассейн,
- Кафетерий
- Фитнес-центр
- Витаминный бар
- Массажные кабинеты
- Турецкие бани
- Русская баня!!!
- Паровая комната
- VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха)
Игровая зона:
- Кафетерия-Бар
- Комнаты для хобби
- Бильярд
- Настольный теннис
- Кинозалы
- Play Station и игровая комната
Торговая зона:
- Рынок
- Аренда автомобилей
- Прачечная
- Парикмахер
- Врач
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
- ДАТА ДОГОВОРА — 30%, ДАЛЕЕ РАССРОЧКА ДО ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.
Грандиозный комплекс по отличным ценам в районе Демирташ — сочетает в себе современный дизайн, уникальное расположение и бесподобную инфраструктуру и строится в настоящей жемчужине региона, где вы почувствуете себя истинным жителем Средиземноморской Ривьеры.
О районе:
Демирташ – укромный уголок турецкой Ривьеры. Территория района на юге ограничена длинной береговой линией, на севере – горными хребтами Тавр. Безупречная экология и спокойная атмосфера поселка располагают к безмятежному отдыху. Самобытный курорт с доступной недвижимостью привлекает предприимчивых девелоперов и любителей загородного уединения.
Песчано-галечные пляжи Демирташа просторны и безлюдны. Пологий вход в море, чистая и теплая вода, отсутствие сильных приливов гарантируют безопасность отдыхающим. Морское дно у берега покрыто песком или мелкой галькой. Тишина на побережье располагает к рыбалке: в акватории водятся голубые крабы, осьминоги, форель. Пляжные рестораны предоставляют на прокат шезлонги и зонтики.
Демирташ находится в 23 км к востоку от Алании, в 15 км от международного аэропорта Gazipaşa-Alanya. Демирташа граничит с районом Каргыджак и небольшим городком Газипаша.
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