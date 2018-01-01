Жилой комплекс Новый комплекс в шаговой близости к морю - Махмутлар, Алания

Demirtas, Турция

Сдача в: 2024

Инвестиционный проект на стадии начала строительства.

Первоначальный взнос 50%, остальная сумма в рассрочку равными частями до конца срока строительства.

Дан старт активного развития одного из перспективных районов Алании — Демирташ! Это совместный ответ государства и частного сектора на запрос рынка!

Общеалтайский рынок недвижимости уже ощутимо вырос за пределы бюджета в 50000 евро, но район Демирташ дарит возможность снова почувствовать удовольствие инвестиций в среднем сегменте 55000 евро с перспективой динамичной капитализации вложений. Поспешите зайти в числе первых на новый сегмент рынка недвижимости на берегу Средиземного моря!

РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ — 700 МЕТРОВ !!!

Дата начала строительства: МАЙ 2022 г.

Дата окончания строительства: МАЙ 2024 г.

ПОТЕНЦИАЛ ВЛОЖЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕН:

Масштабной инфраструктурой комплекса

Пляжем с пологим входом

Видом на Торосские горы и море

Достаточно недорогой стоимостью земли на данном этапе развития рынка

К ПРОДАЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КВАРТИР:

ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1+1, площадью 50-52 м2

ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 2+1, площадью 72 м2

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 3+1, площадью 135 м2

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:

Объекты под открытым небом:

Открытый бассейн

Аквапарк

Детский бассейн

Беседки

Площадки для барбекю

Амфитеатр

Зоны для прогулок и пробежек

Детская игровая площадка

Фитнес-центр под открытым небом

Кафетерий

Теннисный корт

Зона парковки автомобилей

Крытая инфраструктура:

Стойки регистрации

Вестибюль

Ресторан

Караоке-бар, сигарный и кальянный бары

Гостевые дома

Бизнесс — зона:

Конференц-залы

Бизнес-номера

Конференц-зал

Лаундж зона

Офис продаж

Библиотека

Спа-зона:

Закрытый бассейн,

Кафетерий

Фитнес-центр

Витаминный бар

Массажные кабинеты

Турецкие бани

Русская баня!!!

Паровая комната

VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха)

Игровая зона:

Кафетерия-Бар

Комнаты для хобби

Бильярд

Настольный теннис

Кинозалы

Play Station и игровая комната

Торговая зона:

Рынок

Аренда автомобилей

Прачечная

Парикмахер

Врач

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

ДАТА ДОГОВОРА — 30%, ДАЛЕЕ РАССРОЧКА ДО ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Грандиозный комплекс по отличным ценам в районе Демирташ — сочетает в себе современный дизайн, уникальное расположение и бесподобную инфраструктуру и строится в настоящей жемчужине региона, где вы почувствуете себя истинным жителем Средиземноморской Ривьеры.

О районе:

Демирташ – укромный уголок турецкой Ривьеры. Территория района на юге ограничена длинной береговой линией, на севере – горными хребтами Тавр. Безупречная экология и спокойная атмосфера поселка располагают к безмятежному отдыху. Самобытный курорт с доступной недвижимостью привлекает предприимчивых девелоперов и любителей загородного уединения.

Песчано-галечные пляжи Демирташа просторны и безлюдны. Пологий вход в море, чистая и теплая вода, отсутствие сильных приливов гарантируют безопасность отдыхающим. Морское дно у берега покрыто песком или мелкой галькой. Тишина на побережье располагает к рыбалке: в акватории водятся голубые крабы, осьминоги, форель. Пляжные рестораны предоставляют на прокат шезлонги и зонтики.

Демирташ находится в 23 км к востоку от Алании, в 15 км от международного аэропорта Gazipaşa-Alanya. Демирташа граничит с районом Каргыджак и небольшим городком Газипаша.

Звоните или пишите по всем интересующим вопросам.

С удовольствием ответим и проконсультируем.