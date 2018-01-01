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Жилой комплекс Новые квартиры в пешей доступности от моря - Каргыджак

Akarca, Турция
от € 158,400
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Жилой комплекс Новые квартиры в пешей доступности от моря - Каргыджак
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 143 квадратных метров. Расстояние до моря 280 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в пешей доступности от моря - Каргыджак
Akarca, Турция
от € 158,400
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Oba Crown состоит из 11 кварталов и находится недалеко от новой больницы и центра города. В комплексе есть фитнес-центр, джакузи, крытый бассейн и т. д. Комплекс класса люкс в Алании, район Оба. Комплекс Oba Crown класса люкс находится в 700 метрах от пляжа, расположен на площади 1000 м2 и состоит из 14 пятиэтажных блоков в Оба, Алания.Район Оба находится в 5 км от центра Алании, тихий зеленый район с множеством муниципальных парков, широкими улицами и в непосредственной близости от торгового центра Metro, koctas и других сетевых магазинов, а так же от новой государственной больницы. На территории есть большой сад, бассейн с горками, детский бассейн, игровая площадка, теннисный корт. Так же комплекс оснащен зимним крытым подогреваемым бассейном, сауной, фитнес залом с профессиональным оборудованием. Яркие, просторные квартиры идеально подойдут для семейного отдыха круглый год. В квартирах 2+1 есть гостиная, столовая и кухня с открытой планировкой, 2 спальни, 2 ванные комнаты и 2 балкона. Из окон открывается вид на бассейн с зеленой территорией и на Торосские горы.   открытый бассейн с детскими водными горкамизакрытый бассейн с подогревомдетский бассейнджакузисаунатерраса с шезлонгами и зонтикамибар у бассейнадушдетская площадкатеннисный кортфитнес-залбанкетный залвитамин-баравтомобильная стоянкаохрана 7/24видеонаблюдение
Жилой комплекс Новые апартаменты в районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 52 до 104 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Жилой Комплекс в античном районе Демирташ
Demirtas, Турция

Современный проект расположен в районе Демирташ. Район находится на востоке Алании в 15 км. от аэропорта Газипаша. Неподалеку от этого района находятся развалины античного римского города Сиедра, каньон Сападере и уникальный пляж. Район активно развивается и застраивается как жилыми домами, так и объектами инфраструктуры.
Проект имеет в общей сложности 4 этажа и 12 независимых секций. Площадь участка составляет 835,86 м2. Общее количество квартир 12. Расстояние до моря составляет 950 метров.
На продажу выставлены: 2+1 и 2+1 дуплекс.

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