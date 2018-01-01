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Жилой комплекс Новые квартиры класса люкс в Махмутларе - Алания

Махмутлар центр, Турция
от € 308,500
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Жилой комплекс Новые квартиры класса люкс в Махмутларе - Алания
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О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 85 до 172 квадратных метра. Расстояние до моря 150 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры класса люкс в Махмутларе - Алания
Махмутлар центр, Турция
от € 308,500
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Harbiye Mahallesi, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с большими садам, террасами, живописным видом на Босфор, город и зеленые окрестности.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым бассейном, зонами отдыха, пешеходными дорожками, тренажерным залом, турецкой баней и парной, подземной парковкой, зелеными зонами, детской площадкой.

Окончание строительства - 1 декабря 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Автобусная остановка - 100 метров
  • Станция метро - 750 метров
  • Автомагистраль Е-5 - 2,5 км
  • Автомагистраль ТЕМ - 11 км
  • Парки - 50 метров
  • Больница - 350 метров
  • Торговый центр - 800 метров
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Проект состоит из двух частей:

1) Жилые здания средней высоты: 17 корпусов, 491 апартамент с 2-4 спальнями.

2) Высокая башня: 43 этажа, 547 апартаментов с 1-2 спальнями.

Также, рядом есть сад площадью 25 000 м2, озеро и водные объекты общей площадью 6 000 м2.

Удобства и оснащение в доме

В проекте также есть: различные площадки для спортивных игр, сауна, парная, хаммам, конференц-залы, гостиничный сервис, система "умный дом", охрана 24/7.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится недалеко от нескольких достопримечательностей. Мечеть Чамлыджа - самая большая мечеть в Европе и Турции. Телебашня Чамлыджа - самая высокая в Стамбуле. Включает множество ресторанов и кафе с видом на море.

Рядом с комплексом находятся транспортные пути: шоссе Shela, E80, E5, станция метро M5.

Расстояние до других значимых объектов:

  • Босфор - 5 км
  • Мост мучеников 15 июля - 7,5 км
  • Район Ускюдар - 8 км
  • Больница - 1км
  • Школы - 200 м
  • Торговый центр - 1,5 км
Жилой квартал Апартаменты: 1+1 от 57.2 (m2) Премиум класса
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Deral Group Investment

Турция, Аланья, район OBA
Застройщик BEST HOME, Жилой комплекс DOWN TOWN 4 Корпуса по 4 этажа До Моря: 350м

🏡Апартаменты: 1+1 - от 57.2 (m2) От 255.000€ 2+1 - Duplex - от 120.8 (m2) От 480.000€.
Начало строительства: Декабрь 2022г.
Сдача в эксплуатацию: Декабрь 2024г.

🌏Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн 440m2 • Джакузи • Детский бассейн • Детская площадка • Лобби-Кафе 110m2 • Закрытый бассейн • VİP-SPA • Турецкая баня • Сауна • Массажные комнаты • Зона отдыха • Тренажерный зал • Детская игровая комната • Кафе 266m2 • Открытая парковка • Закрытая парковка • Зона Wi-Fi • Спутниковое ТV • Подсветка территории • Генератор Оснащение  

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