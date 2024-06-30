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Жилой комплекс Новые апартаменты в удобной локации - Махмутлар, Алания

Махмутлар центр, Турция
от € 263,500
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Жилой комплекс Новые апартаменты в удобной локации - Махмутлар, Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 96 до 192 квадратных метра. Расстояние до моря 150 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты в удобной локации - Махмутлар, Алания
Махмутлар центр, Турция
от € 263,500
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 53 до 178 квадратных метров. Расстояние до моря 300 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Жилой комплекс Современный комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2024

Современный комплекс будет расположен в благоприятном районе, в центре города и в 450 метрах от одного из лучших пляжей южной Турции – пляжа Клеопатры. Великолепно оборудованный жилой проект в одном из самых привлекательных районов Алании; он также представляет собой уникальную инвестиционную возможность.

Комплекс будет представлен двумя 5-этажными жилыми блоками на 42 квартиры различной планировки. Первые этажи предназначены для социальной зоны и коммерческих помещений, поэтому жилые этажи начинаются с уровня 2-го (российского) этажа. Комплекс расположен на территории 2746 м2  с богатой внутренней инфраструктурой.

Комплекс расположен рядом с окружной дорогой, что позволяет быстро добираться до любого района города. Кроме того, рядом с домом находятся все необходимые и важные объекты социальной сферы: магазины, школы, аптеки, больницы, автовокзал, бассейн и стадион, детские площадки, рестораны и т.п.

Окончание строительства: 30.06.2024 года.

Инфраструктура:

• Генератор
• Фитнес-зал
• Сауна/джакузи/парная
• Открытый бассейн с аква-горкой
• Детская площадка/ детская комната
• Бар у бассейна
• Зона отдыха с беседкой
• 24/7 охрана и видеонаблюдение

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