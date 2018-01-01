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Жилой комплекс Новый элитный проект в Алании - район Каргыджак

Akarca, Турция
от € 140,000
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Жилой комплекс Новый элитный проект в Алании - район Каргыджак
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 49 до 168 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый элитный проект в Алании - район Каргыджак
Akarca, Турция
от € 140,000
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Застройщик: Stay Property
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Жилой комплекс Комплекс семейной концепции на стадии строительства в Бахчелиэвлер, Стамбул
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Застройщик: Stay Property
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Жилой комплекс Квартиры на завершающем этапе строительства в районе Авсаллар
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты 1+1 в Алании – район Авсаллар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 4+1.Площадь апартаментов от 56 до 165 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
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