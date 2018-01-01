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Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - Махмутлар

Махмутлар центр, Турция
от € 174,000
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Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - Махмутлар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 59 до 176 квадратных метра. Расстояние до моря 1000 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от € 174,000
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Почему это свойство؟ Это идеальная инвестиция в недвижимость в Турции с прибылью до 35 % всего за три года. Он имеет привлекательное расположение рядом с различными службами, транспортом и основными дорогами. Роскошные жилые апартаменты с просторными и практичными пространствами с современной и уникальной архитектурой. Цены на квартиры конкурентоспособны и подходят для всех, у кого есть готовый титул и право получить турецкое гражданство. Высококачественные внешние и внутренние услуги и средства, которые отвечают различным потребностям и потребностям населения.
Жилой комплекс Новый проект в хорошей локации района Багджылар - Стамбул
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 75 до 100 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция
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Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейнами и спортивными площадками, тренажерным залом, детской площадкой, сауной и хамамом, парковкой.

Окончание строительства - апрель 2024 года.

Инфраструктура

Недвижимость находится в зеленом районе, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.

  • Школа - 5 минут
  • Больница - 2 км
  • Станция метробуса - 5 км
  • Международный аэропорт Стамбула - 53 км
  • Торговый центр - 3,5 км
  • Площадь Таксим - 39 км
  • Побережье - 4 км
  • Автомагистраль Е-5 - 3 км
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