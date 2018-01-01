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Жилой комплекс Новые квартиры в элитном комплексе - Махмутлар - Алания

Махмутлар центр, Турция
от € 115,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в элитном комплексе - Махмутлар - Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 50 до 110 квадратных метра. Расстояние до моря 2500 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в элитном комплексе - Махмутлар - Алания
Махмутлар центр, Турция
от € 115,000
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Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в живописном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой.

  • Торговый центр - 2 минуты
  • Аэропорт - 5 минут
  • Университет - 10 минут
Жилой квартал Новый комплекс в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Вашему вниманию предлагаются апартаменты в новом стильном комплексе в 200 метрах от морского побережья. Данный комплекс, состоящий из одного 7-ми этажного блока, располагается на закрытой территории в 200 метрах от морского побережья. К удобствам в комплексе представлены гостевая зона, бассейн, лаунж зона. В пешей доступности от комплекса располагается государственный лицей Махмутлара, который подготавливает будущих студентов в ведущие университеты Турецкой республики. В радиусе 100-150 метров вы найдете необходимые объекты инфраструктуры для удовлетворения ежедневных потребностей (магазины, парки, детские площадки, поликлиники). 
Жилой комплекс Перспективный проект в привлекательном районе Башакшехир
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 60 до 308 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
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