Жилой комплекс Новые апартаменты вблизи моря - район Махмутлар

Авсаллар, Турция

от € 79,000

57–4 266 м² 3 квартиры

Сдача в: 2023

Euro Avsallar

Жилой комплекс с шикарной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Авсалларе. Благодаря удачному выбору земельного участка, абсолютно из всех апартаментов открывается потрясающий вид на Средиземное море, город и Таврские горы. Авсаллар - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем.

Резиденция будет расположена на участке земли площадью 4266 м2, будет состоять из одного 9-го этажного блока, в котором разместится 90 апартаментов различной планировки. До знаменитого пляжа Инжекум всего 850 м. В шаговой доступности вся развитая инфраструктура города - рестораны, маркеты, рынки, аптеки, парки.

Euro Residence Avsallar - это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и в тоже время приватное, деликатное времяпрепровождение.

Если Вы мечтаете жить на берегу Средиземного моря, это прекрасный выбор воплощающий Вашуи мечту в реальность!

Инфраструктура комплеса:

Открытый бассейн

Бассейн с подогревом

Аквапарк

Раздевалки

Хамам

Сауна

Римская парная

СПА

Солевая комната

Массажные комнаты

Игровая комната

Детская игровая комната

Совещательная комната

Душевые

Фитнес

Кафе/Ресторан

Места для барбекю

Беседки

Открытый паркинг

Электрогенератор

Спутниковое ТВ и Интернет

Охрана

Особенности квартир:

Стальная входная дверь

Встроенный кухонный гарнитур

Полы-керамическая плитка

Стены-водоэмульсионная краска

Окна ПВХ с двоиным остекленением

ТВ и телефонные кабеля

Основное и дополнительное освещение

Раздвижные балконные двери

Начало строительства: 11/2021

Конец строительства: 12/2022