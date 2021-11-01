  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новые апартаменты вблизи моря - район Махмутлар

Жилой комплекс Новые апартаменты вблизи моря - район Махмутлар

Махмутлар центр, Турция
от € 224,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новые апартаменты вблизи моря - район Махмутлар
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 56,2 до 116 м2. Расстояние до моря 370 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый ЖК со всеми удобствами в деловом районе Кагытхане
Akarca, Турция
Жилой комплекс Day One Residence
Akarca, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной и торговым центром рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Султанбейли, Турция
Жилой комплекс Exodus Twins Residence
Махмутлар центр, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новые апартаменты вблизи моря - район Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от € 224,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Euro Avsallar Residence
Авсаллар, Турция
от € 79,000
57–4 266 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: KurtSafir

Euro Avsallar 

Жилой комплекс с шикарной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Авсалларе. Благодаря удачному выбору земельного участка,  абсолютно из всех апартаментов открывается потрясающий вид на Средиземное море, город и Таврские горы. Авсаллар - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем. 

Резиденция будет расположена на участке земли площадью 4266 м2, будет состоять из одного 9-го этажного блока, в котором разместится 90 апартаментов различной планировки. До знаменитого пляжа Инжекум всего 850 м. В шаговой доступности вся развитая инфраструктура города - рестораны, маркеты, рынки, аптеки, парки.

Euro Residence Avsallar - это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и в тоже время приватное, деликатное времяпрепровождение. 

Если Вы мечтаете жить на берегу Средиземного моря, это прекрасный выбор воплощающий Вашуи мечту в реальность!

Инфраструктура комплеса:

  • Открытый бассейн
  • Бассейн с подогревом
  • Аквапарк
  • Раздевалки                  
  • Хамам
  • Сауна
  • Римская парная
  • СПА
  • Солевая комната
  • Массажные комнаты
  • Игровая комната
  • Детская игровая комната
  • Совещательная комната
  • Душевые
  • Фитнес 
  • Кафе/Ресторан
  • Места для барбекю
  • Беседки
  • Открытый паркинг
  • Электрогенератор
  • Спутниковое ТВ и Интернет
  • Охрана

Особенности квартир:

  • Стальная входная дверь
  • Встроенный кухонный гарнитур 
  • Полы-керамическая плитка
  • Стены-водоэмульсионная краска
  • Окна ПВХ с двоиным остекленением
  • ТВ и телефонные кабеля
  • Основное и дополнительное освещение
  • Раздвижные балконные двери

Начало строительства: 11/2021

Конец строительства: 12/2022
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе в Авсалларе
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 44 до 80 квадратных метров. Расстояние до моря 1900 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе возле моря - Каргыджак
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 66 до 176 квадратных метра. Расстояние до моря 200 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море.
Realting.com
Перейти