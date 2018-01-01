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Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Алания, Махмутлар

Махмутлар центр, Турция
от € 144,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Алания, Махмутлар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 63 до 166 м2. Расстояние до моря 700 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Алания, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от € 144,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новый проект в центре города Алания
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены квартиры планировкой 1+1.Площадь апартаментов от 41 до 48 м2. Расстояние до моря 400 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов.Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы.Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается редко, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные!
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса в самом центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2024

Наш новый проект судет расположен в Аланье, район Сарай, облайя прощадь 2 155 м2.
До княенитого княжа Клеопатры Весего 50 метров!
Резидия состоита из 2-х блок в 4-х этажа, всего в комплексе будет 40 квартир. Нижние этажи
с порвого по тротийю состоят из квартир планировкой 1 + 1. Верхний четвертий этаж и
марда заняты духтажными пентахусами планировкой 2 + 1. Особеностью кланировки
Резиденция в настоящее время в стране, в которой есть все, что нужно, в общем и целом,
балконы будут сподни от шума и историчка горьячего воздуха.
Каждай из квартир имест вид на Средиземное море, седневековую крепость Кале и Торосские
горы.
Особености комплекса:
15 квартир с одной плалой планировки 1 + 1 прощадью 55 м2 ( 1 далькон, 1 ванная
комната )
5 двойников пентхаусов планировки 2 + 1 прощадью 100 м2 ( 2 балкона, 1 ванная
комната )
На данный момент в продахе имется пентахусы планировки 2 + 1. В пентхаусах 2 + 1 в истории входит плита, духовка, вытьячка, история
надомоэчнамашины, холодилник, 3 кондиционера
Дата начала строителства январь 2023 г., дата окончания апрель 2024 г. 
 
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Seki, Турция
Сдача в: 2023

Современный проект расположен в районе Демирташ. Район находится на востоке Алании в 15 км. от аэропорта Газипаша. Неподалеку от этого района находятся развалины античного римского города Сиедра, каньон Сападере и уникальный пляж. Район активно развивается и застраивается как жилыми домами, так и объектами инфраструктуры.
Проект имеет в общей сложности 4 этажа и 12 независимых секций. Площадь участка составляет 835,86 м2. Общее количество квартир 12. Расстояние до моря составляет 950 метров.
На продажу выставлены: 2+1 и 2+1 дуплекс.

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