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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Махмутлар, Алания

Махмутлар центр, Турция
от € 120,000
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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Махмутлар, Алания
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 54 до 140 квадратных метра. Расстояние до моря 1500 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Махмутлар, Алания
Махмутлар центр, Турция
от € 120,000
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Жилой квартал Апартаменты с видом на море в Алании
Каргыджак, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Наслаждайтесь потрясающим видом на море в эксклюзивном закрытом жилом комплексе в Алании, Каргиджак с тренажерным залом и сауной. В квартире имеется кухня американского типа,гостиная и две комнаты, два туалета и ванная комната.  На территории комплекса есть бассейн, зона отдыха и барбекю, хамам, сауна. Красивая тихая и спокойная обстановка, в окружении природы. Эта красивая квартира расположена в самом востребованном месте в Алании. Зачем покупать эту недвижимость?Бытовая техника Сименс и кондиционеры включены в цену.Очень хорошо работающая система управления комплексом.Тихая и спокойная обстановка в красивом, естественном месте. Каргыджак известен своим захватывающим дух местоположением, естественными пешеходными дорогами, мирными и удивительными закатами. В комплексе есть смотритель и охрана, полностью оборудованный фитнес, сауна, автостоянка, большой бассейн и солнечные террасы. Этот комплекс апартаментов с видом на море построен в 2009 году из высококачественных материалов. Перед этой квартирой находится большой сад с барбекю и потрясающим видом на море с балкона. В гостиной есть кухня открытой планировки с обеденной зоной, откуда вы можете наслаждаться самыми красивыми закатами в течение всего года. На другой стороне квартиры мы находим очень большую главную спальню с ванной комнатой и гостевой ванной комнатой. Эта квартира также извлекает выгоду из большого частного сада с оливковыми деревьями и цветами. Эта полностью меблированная квартира будет продана с бытовой техникой и мебелью и кондиционером. Недвижимость доступна только с Basic Apartment.
Жилой комплекс Новые апартаменты в шаговой доступности от моря - район Окурджалар
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Окурджалар - Аланья. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 48 до 81 квадратных метров. Расстояние до моря 150 метров.Перспективный район Аланьи с большим количеством отелей и развитым туризмом. Жилых комплексов здесь единицы, но это лишь вопрос времени. В Окурджаларе много простых турецких домов, изредка в продаже встречаются готовые квартиры в домах с бассейнами. Новостройки Окурджалара отличаются полной инфраструктурой и сравнительно низкими ценами на квартиры. Район выгодно расположен вблизи нескольких крупных городов: на западе в 28 км на западе Манавгат и в 85 км Анталия с международным аэропортом, в 26 км на восток - Аланья, пляж Клеопатры. Также недалеко Сиде, Белек и другие красивые курорты. До знаменитого пляжа Инжекум 3 км. Вокруг много лесов, красивых уголков природы для отдыха и прогулок.В Окурджаларе есть рестораны, турецкие кафе. Район славится своими выбором торговых центров с бутиками одежды и сувенирами, другими товарами: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Супермаркеты, магазины, аптеки в Окурджаларе есть. По вторникам и четвергам работает турецкий фермерский базар.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, отелем и торговым центром, Стамбул, Турция
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает 5-звездочным отелем, торговым центром, зелеными зонами, 5-уровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, сауной и турецкой баней, тренажерным залом, пешеходными и велосипедными дорожками.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Стамбула, на автомагистрали Е-5, рядом со всей необходимой инфраструктурой.

  • Станция метробуса - 600 метров
  • Станция метро - 600 метров
  • Трамвайная остановка - 1,7 км
  • Новый аэропорт Стамбула - 30 минут
  • Площадь Таксим - 14,5 км
  • Босфор - 14 км
  • Больница - 20 метров
  • Университет - 3 км
  • Торговый центр - 350 метров
  • Гавань и побережье - 4 км
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