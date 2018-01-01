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Жилой комплекс Новые квартиры в бутик-проекте - Махмутлар

Махмутлар центр, Турция
от € 130,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в бутик-проекте - Махмутлар
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О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 47 до 139 квадратных метра. Расстояние до моря 350 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в бутик-проекте - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от € 130,000
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Преимущества

Гарантированный доход 8% в течение 3 лет.

Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр - 1 минута
  • Университет - 1 минута
  • Больница - 5 минут
  • Станция метробуса - 5 минут
  • Гавань - 10 минут
  • Озеро - 5 минут
Жилой комплекс Новая резиденция с детской площадкой и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются квартиры площадью от 123 м² до 298 м².

Резиденция располагает круглосуточной охраной, парковкой, детской площадкой, зеленой зоной. На первом этаже здания располагаются коммерческие помещения.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с магазинами и ресторанами, в 10 минутах ходьбы от побережья.
Жилой комплекс Элитная недвижимость от опытного застройщика в Стамбуле
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну.В жилом комплексе представлены следующие планировки:  2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1.Площадь апартаментов от 132 до 340 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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