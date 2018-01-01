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Жилой комплекс Премиум ЖК на берегу моря в Махмутларе

Махмутлар центр, Турция
от € 384,000
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Жилой комплекс Премиум ЖК на берегу моря в Махмутларе
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1 и 3+1. Площадь апартаментов от 70 до 210 квадратных метра. Расстояние до моря 30 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Премиум ЖК на берегу моря в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются высококачественные апартаменты с видом на Босфор и город.

Проект состоит из трех блоков: отель, который будет готов в ноябре, и 2 жилых здания — блок Б сдан, блок А в начале строительства. Кроме того, в проекте откроются кафе и рестораны.

Почти все квартиры в блоке А - двухкомнатные, и в каждой есть балкон.

Удобства и оснащение в доме

В квартирах есть высококачественная отделка, система «умный дом».

В центре комплекса расположена зеленая площадь с местами для отдыха, магазинами, кафе и площадками для проведения мероприятий.

Преимущества
  • При покупке квартиры от 549 000 - скидка при оплате сразу 25%, при рассрочке максимальная скидка 20%
  • Возможны расчеты в долларах США. Без рисков, связанных с использованием национальной валюты
  • Необязательно находиться на территории Турции и знать турецкий язык
  • Безвизовый въезд в 100+ стран. Включая Гонконг, Таиланд, Бразилию, Японию
  • Возможность получения визы США. Обладатель турецкого гражданства может подать заявку на получение шенгенской визы, визы США или резидентства в ЕС
  • Паспорта на всю семью. Вместе с основным инвестором гражданство одновременно получат супруг(а) и дети до 18 лет
  • Нет необходимости подтверждать происхождение средств или наличие стабильного дохода
  • Необязательно становиться налоговым резидентом
  • Недвижимость можно продать через 3 года, паспорта останутся навсегда
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Шишли, на европейской стороне города. Это деловой, культурный и торговый центр Стамбула.

За 9 минут на автомобиле можно добраться до деловых кварталов города: Fulya, Esentepe, Cumhuriyet и Левент. Здесь расположены небоскребы и офисные здания с представительствами банков и турецких и международных компаний.

До популярных районов Таксим и Нишанташи, с дорогими торговыми улицами, ресторанами, музеями и галереями, можно доехать на автомобиле за 10 минут.

Вблизи от комплекса находится один из крупнейших торговых центров Европы — Джевахир, до которого можно добраться пешком менее чем за 20 минут.

Прибрежная зона с дворцом Долмабахче, парком Maçka, пристанью Kabataş и стадионом Vodafone находится менее чем в 10 минутах езды на автомобиле от проекта.

До исторического центра Стамбула — района Султанахмет — можно добраться за 17 минут на автомобиле. До международного аэропорта Стамбула — за 30 минут.
Резиденция Luxury Residance,Kadıköy
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от € 266,571
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Застройщик: Property Advisor Turkey

Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой, что означает, что он напрямую влияет на ежегодный темп увеличения стоимости всех объектов недвижимости в регионе. Этот проект имеет наиболее привлекательное расположение со всеми услугами, которые нужны его жителям.

 

- Проект включает в себя большой 5-этажный торговый центр и 100 магазинов.

- Вид на море с 6 этажа.

 

- Это менее чем в 2 минутах ходьбы от шоссе Метробус и E5.
Жилой комплекс Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Acarlar Mahallesi, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: EOS Turkey Property

 

Этот проект предлагает вам ощущение сельской местности и комфорт проживания. Полностью готовый к переезду и первоклассный финиш, который вы можете наблюдать на каждом шагу. Рядом с самой большой и престижной виллой комплекса Стамбула. Этот проект подходит вам, если вы хотите, чтобы зеленый и синий; желать богатой среды; сосед международных школ и т. д.

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