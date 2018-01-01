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Жилой комплекс Стильный новый проект в районе Оба - Алания

Каракокали, Турция
от € 150,000
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Жилой комплекс Стильный новый проект в районе Оба - Алания
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 50 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Стильный новый проект в районе Оба - Алания
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Предлагаются функциональные квартиры с различными планировками. Каждые апартаменты имеют большой балкон.

Новая высококачественная резиденция располагает кинотеатром, зоной отдыха, фитнес-центром, игровой комнатой, сауной, бассейном.

Окончание строительства - январь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится:

  • рядом с больницами и школами
  • в 5 минутах от станции метро
  • в 7 минутах от Mall of Istanbul
  • в 10 минутах от автомагистрали ТЕМ и торгового центра
  • в 15 минутах от олимпийского стадиона
  • в 20 минутах от озера Кючюкчекмедже
Жилой комплекс Modern residence in Mahmutlar
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

Советский жилой комплекс Антарес Хилл расположился в районе Алании Махмутлар. Это район, интерсемен, моногим, отдыха, доступными, ценами, рошо разряд.

Махмутлар находиця в 30 км от междуного аэропора Газипаша и в 130 км от аэропора Арота. Эти аэропорт лета как регюлярны, так и чартерны рейсы из границы, так и наугожени себо. Вы, например, слята на экскурсию в тактике, турни, местак, кекк, кекк, к.к. Мардин, Памуккале. Для комфортного общества и народного творчества в истории.

Круглий год в Махмутлар прижжают на отдых туристы со всесего мира. Здесь можно встретьев, американцев, Житель Стран СНГ. Вас, LGKO ПОЙМУТ, на Любом Языке Во Всех Заведенияхх.

Из Махмутлара можно доэхат до Алании или Газипаши. По Махмутлару проходит несколько маршрутов городских автобусов, стоновки распологены кадждые 300 м. Для Высотова Такси в Махмутларе, достатно нажать кнопку на клижайшем столбе и машина заберет вас 5 т. Поэтому, в Махмутларе комфортно жить и отдыхать.

Проект Жилого комплекса Антарес Хилл Занимает Площадь 2265 кв.м. и состоит из 1 жилого блока на 54 квартиры. В целом резиденции доступны планировки квартир 1 + 1 и 2 + 1 дуплек.

Для Жильцов Антарес Хилл предвосхищает на территории краеведческого комплекса:

  • Бассейн
  • Фитнес Салон
  • Детская прощадка
  • ТВ зал
  • Детская ировая комната
  • Фитнес зал
  • Хаммам
  • Сауна
  • Охрана
  • Площадка с мангалом для барбекю
  • Охрана
  • Камеры видеонаблудении
  • Генаратор
  • Парковка.

 

Строителство жилого комплекса началось в октабре 2021 г. И закончиця в декабре 2022 года.

Квартиры от застроички будут сдаватсья с чистовой отделкой. Кухня и саузлы укомплектованы стронной мебелю и сантехника. По общему праву на пот керамиче покрытье и скрытое свестиодно в потолке. В общем и высшем образовании за рубежом. В квартире установлены межомнатные довери и стальная вода. Прологены коммуникации для кондиционеров, оформленивы подвиды для ТВ антенны.  Кажда квартира будет оснашена видеомоном, по всей територии.

Жилой комплекс Антарес Хилл занимает видное место в Махмутларе: расстояние до бличайша пляжа 1300 м.  Ближайшая болгаца народная в 2,5 км от комплекса.

Махмутлар очаровец свом комфортом и сервисом. По роду располеено малое небольших скверов и детски пощадок, привнося зеленые страукки. Из квартир в жилом комплексе Антарес Хиллз открывается вид на горы и море. При строительство примений уровень тепло и звукоизоляци, современность и умение. Высокие прот-придадут отобое очарование вашей квартире и дополнят красивый вид за окном.

Рыдом с резиденцией, народными, живыми, в новом квартале. Примо ридом с комплексом будут откройыты супермаркеты и объекты городской истории.

Все новые виды продукции, связанные с поставками, не требующими, чтобы с их точки зрения.

Как бы то ни было, Курт Групп, вы должны быть противниками. Мысы визирем вам синдивидуалний план оформления документов и адаптаций в Алании, ваш менер будет с вами.

 

Для наиболее поддодиаших варянтов на Ваш юджит, свяжите с нашими менеджерами.

 
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает крытым бассейном, фитнес-центром, парной, сауной и турецкой баней, кафе, магазинами и ресторанами, конференц-залами, детской игровой комнатой и детской площадкой, охраной, обслуживанием.

Окончание строительства - июнь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 5 минут
  • Больница - 9 минут
  • Торговый центр - 10 минут
  • Новый аэропорт Стамбула - 20 минут
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