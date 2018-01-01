Жилой комплекс Новые квартиры в проекте с богатой инфраструктурой - Оба

Алания, Турция

Дизайнерские виллы премиум-класса в Тепе в элитном для проживания районе, расположившимся на склоне холма. Алания находится в нескольких минутах езды от Тепе, именно здесь Вы найдете крупные торговые центры, банки, школы, аптеки и больницы.

Площадь участка составляет 4 134 м2, отдельные единичные блоки вилл, которые состоят из 2,5 этажей. Сказочный проект жилого комплекса включает в себя 5 престижных вилл, каждая из которых отличается уникальной эстетикой и архитектурой. Потрясающие интерьеры с кухнями открытой планировки, которые переходят в большие гостиные, панорамными окнами и дверьми патио наполняют жилье светом и свежим бризом. Виллы располагают на придомовой территории красивыми бассейнами, утопающими в прекрасных садах, и гаражом на цокольном этаже для Вашего автомобиля.

Благодаря своему расположению на небольшой возвышенности, с вилл открывается великолепный вид на залив Алании и территорию крепости. Невероятные по красоте виллы пользуются большой популярностью и быстро распродаются. Пожалуйста, не откладывайте свою покупку о которой Вы мечтали.