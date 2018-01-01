  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новые квартиры в проекте с богатой инфраструктурой - Оба

Жилой комплекс Новые квартиры в проекте с богатой инфраструктурой - Оба

Каракокали, Турция
от € 190,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте с богатой инфраструктурой - Оба
1 / 6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 245 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Комплекс с богатой инфраструктурой
Каргыджак, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с панорамными видами на горы в районе Оба
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Видовые апартаменты в новом жилом комплексе - Каргыджак
Akarca, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте с богатой инфраструктурой - Оба
Каракокали, Турция
от € 190,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры в комплексе с инфраструктурой в районе Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 57 до 175 квадратных метров. Расстояние до моря 1400 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает двухуровневой крытой парковкой и открытыми парковочными местами, большой ухоженной зеленой зоной, бассейном, спортивным комплексом, баскетбольной площадкой, сауной и хамамом.

На каждом этаже находятся 5 квартир.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционер
  • Кухонная бытовая техника (плита, духовой шкаф, вытяжка)
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 1 минута
  • Торговый центр - 1 минута
  • Колледж - 1 минута
  • Университет - 7 минут
  • Аэропорт Стамбула - 30 минут
  • Галатский порт - 15 минут
Жилой комплекс Дизайнерские Виллы в элитном районе
Алания, Турция

Дизайнерские виллы премиум-класса в Тепе в элитном для проживания районе, расположившимся на склоне холма. Алания находится в нескольких минутах езды от Тепе, именно здесь Вы найдете крупные торговые центры, банки, школы, аптеки и больницы.

Площадь участка составляет 4 134 м2, отдельные единичные блоки вилл, которые состоят из 2,5 этажей. Сказочный проект жилого комплекса включает в себя 5 престижных вилл, каждая из которых отличается уникальной эстетикой и архитектурой. Потрясающие интерьеры с кухнями открытой планировки, которые переходят в большие гостиные, панорамными окнами и дверьми патио наполняют жилье светом и свежим бризом. Виллы располагают на придомовой территории красивыми бассейнами, утопающими в прекрасных садах, и гаражом на цокольном этаже для Вашего автомобиля.

Благодаря своему расположению на небольшой возвышенности, с вилл открывается великолепный вид на залив Алании и территорию крепости. Невероятные по красоте виллы пользуются большой популярностью и быстро распродаются. Пожалуйста, не откладывайте свою покупку о которой Вы мечтали.

Realting.com
Перейти