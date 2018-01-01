Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Каргыджак

Кадыкёй, Турция

Сдача в: 2023

Жители этого комплекса могут наслаждаться отличными видами на Мраморное море и центр Стамбула. Он находится в районе Фикиртепе Азиатской части Стамбула.

Отличительная особенность локации — прекрасная транспортная доступность. В пешей доступности есть две станции метро, остановка метробуса и автомагистраль D-100, которая позволяет добраться в любую часть Стамбула удобным способом. Добраться до аэропорта также просто.

В пешей доступности расположены парк, множество магазинов и ресторанов. В районе есть несколько государственных и частных больниц, учебные заведения и другие социальные объекты.

Объект состоит из трех корпусов высотой от 7 до 24 этажей. В них 467 квартир и 96 коммерческих помещений. Прямо на территории расположен торговый комплекс, что особенно удобно для любителей шопинга. На выбор доступны планировки от 1+1 до 4+1 в нескольких вариантах с одним или двумя санузлами. Площадь квартир варьируется от 77,74 до 366,83 квадратных метров. Отделка выполнена в стильном современном дизайне с использованием качественных материалов.

Внутренняя инфраструктура включает открытый и закрытый бассейны, фитнес-зал, сауну и хаммам, крытую и открытую парковки. Для детей на территории есть несколько игровых площадок.

Район Фикиртепе интенсивно развивается, а стоимость жилья в нём растёт. Это делает объект привлекательным не только для жизни, но и для инвестиций.