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Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Каргыджак

Akarca, Турция
от € 145,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Каргыджак
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 63 до 157 квадратных метров. Расстояние до моря 3000 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс состоит из 55 зданий с квартирами с 3-4 спальнями и 22 вилл с 4-6 спальнями. Все апартаменты с просторными комнатами и большими балконами. Вокруг домов - озелененные участки с местами для отдыха.

Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км.

Есть возможность получить скидку до 10%.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора.

В пешей доступности — различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки.

На автомобиле:

  • ТЦ Мармара Парк — 15 мин
  • Новый аэропорт Стамбула — 50 мин
  • Шоссе E5 — 11 мин
  • Нишанташи — 40 мин
  • Площадь Таксим — 40 мин
Жилой комплекс Стильный ЖК в азиатской части Стамбула
Кадыкёй, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: FOA INVEST

Жители этого комплекса могут наслаждаться отличными видами на Мраморное море и центр Стамбула. Он находится в районе Фикиртепе Азиатской части Стамбула.

Отличительная особенность локации — прекрасная транспортная доступность. В пешей доступности есть две станции метро, остановка метробуса и автомагистраль D-100, которая позволяет добраться в любую часть Стамбула удобным способом. Добраться до аэропорта также просто.

В пешей доступности расположены парк, множество магазинов и ресторанов. В районе есть несколько государственных и частных больниц, учебные заведения и другие социальные объекты.

Объект состоит из трех корпусов высотой от 7 до 24 этажей. В них 467 квартир и 96 коммерческих помещений. Прямо на территории расположен торговый комплекс, что особенно удобно для любителей шопинга. На выбор доступны планировки от 1+1 до 4+1 в нескольких вариантах с одним или двумя санузлами. Площадь квартир варьируется от 77,74 до 366,83 квадратных метров.  Отделка выполнена в стильном современном дизайне с использованием качественных материалов.

Внутренняя инфраструктура включает открытый и закрытый бассейны, фитнес-зал, сауну и хаммам, крытую и открытую парковки. Для детей на территории есть несколько игровых площадок.

Район Фикиртепе интенсивно развивается, а стоимость жилья в нём растёт.  Это делает объект  привлекательным не только для жизни, но и для инвестиций.
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Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Район Махмутлар расположен в 15 км от центра Алании и ее исторической части, с длинной ухоженной набережной с множеством беседок, ресторанчиками и местными магазинами. В пешей доступности имеются сетевые продуктовые магазины. Апартаменты 120 м2 расположены на 10-м этаже, имеют две спальные комнаты, гостиную совмещенную с кухней американского типа, ванную комнату с джакузи и два балкона. С большого балкона открывается захватывающая панорама на средиземное море и город.  Круглый год вы сможете наслаждаться с семьей и друзьями закатами и рассветами со своего балкона. В стоимость включена мебель во всех комнатах, кухонное оборудование Beko, LG кондиционеры. Для вашего удобства комплекс оснащен бассейном с водной горкой, генератором - вы никогда не останетесь без электричества, а так же есть своя автостоянка. Территория комплекса ухожена и украшена ландшафтным садом. бассейнводная горкадетский бассейнгенераторлифт
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