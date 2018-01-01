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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Каргыджак, Алания

Akarca, Турция
от € 160,000
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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Каргыджак, Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает вашему вниманию новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 148 квадратных метров. Расстояние до моря 200 метров.Новые апартаменты в Каргыджаке – хвойные леса с видом на море.  Если вам необходима тишина и спокойствие, то вам в Каргыджак, именно здесь уникальное сочетание лесов, гор и отличного вида на море.  В районе преобладает новый жилой фонт, ведь Каргыджак, достаточно активно застраивается новыми жилыми комплексами разной ценовой категории.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Покупая новые квартиры в Каргыджаке, вы «убиваете одним выстрелом, двух зайцев» - инвестиция и отличное место для жизни или отдыха.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Каргыджак, Алания
Akarca, Турция
от € 160,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новые видовые апартаменты - Каргыджак, Алания
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 170 квадратных метра. Расстояние до моря 800 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Жилой комплекс Luvi Residenсe
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Новый проект Stay Investment в 4.8 км от международного аэропорта Газипаша и 1 км от чистого широкого пляжа - Luvi Residenсe.Жилой комплекс Luvi Residenсe включает внутреннюю зону общего пользования как в отелях 5*. Это комфортный вариант для тихой, спокойной жизни в солнечной Турции, а также оптимальная покупка под сдачу в долгосрочную аренду. На этапе строительства вы можете купить квартиру в Газипаша Турция недорого, с очевидной перспективой роста стоимости в ближайшие годы.Резиденция состоит из одного корпуса на 60 квартир и большой территории. Даже такая недорогая недвижимость в Турции дает право оформления вида на жительство для всей семьи. Спешите сделать резерв, часть квартир 1+1 уже продана и всего несколько дуплексов 2+1 остались в продаже.Газипаша – зеленый, самый экологически чистый район, где выращивают фрукты и овощи на экспорт. Большая часть жителей проживает и работает здесь постоянно, даже вне сезона городок не пустует, как некоторые районы Алании. Учитывая это, в Газипаша недвижимость оптимально подходит для ПМЖ.Окончание строительства Luvi Reсidense: декабрь 2022.
Жилой квартал Продаются апартаменты в центре Оба
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
-Квартира на продажу в центре Оба с бассейном всего в 30 метрах от прекрасного пляжа Оба.Расположена в центре Оба, всего в нескольких минутах ходьбы от торгового центра Оба. Проживая в центре Оба вы можете найти все, что вам нужно. Комплекс  расположен в самом центре города. Оба это прекрасное место для проживания. В апартаментах есть кухня американского типа с гостиной,балкон,две спальни и ванная комната. Одна большая спальня с балконом. В ванной комнате есть мебель и просторная душевая кабина, установлен водонагреватель. Уникальное местоположениеБассейнВсего в 30 метрах от пляжаБалконПолностью меблированаГенераторФитнесСауна
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