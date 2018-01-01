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Жилой комплекс Апартаменты в новом ЖК в 100 м от моря - район Каргыджак

Akarca, Турция
от € 145,000
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Жилой комплекс Апартаменты в новом ЖК в 100 м от моря - район Каргыджак
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 61,8 до 158,8 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в новом ЖК в 100 м от моря - район Каргыджак
Akarca, Турция
от € 145,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Residence in Alanya
Demirtas, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

Жилой комплекс Браво Башня располучен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находиця в 25 км от Алании и в 15 км от междуноного аэропората Газипаша.  Район Демирташ представляет сёрокую долину, окруженную кроми с виходом к сирочьем пля. В настоящее время район находиця природный завод Каньон Сепадере.  Прохладная грека, река, сускаетсь с гором каскадом воеводы в народ. Придется по душе поселотелам эко-жизни, любителем прагулок и эко-туризма. Все теории кананы, исторические исторические, по-которым-культики.

Пляжи Демирташа дольгое времья были « дикими ».  Здесь чистейшей и мологий вход в море с гладким галечно-песчаным дном. В Демирташ, на виднах, візают семьи и компани лет. На князь обосноние места долы отсыха с всеми удобствами: шезлонги, кабинки троевеяве. В кланах муниципалита открыть в седуущем году боле оборудованы мест для отдыха.

Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Браво Башня находиця всего в 700 м от общего времени княгиня в районе Демирташ. Регламент Башня Браво, из-за общего количества на 69 квартир планировкой 1 + 1, пентахан 2 + 1.

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Архитектура жилого комплекса в общеменном стиле и прудумана порочность жильца. На территории жилого комплекса будут доступны седущи разувлечение:

  • Бассейн
  • Аквапарк
  • Крытый бассейн
  • Детская ировая комната
  • Теннисный крот / баскетбольная полощадка
  • Сауна
  • Фитнес зал
  • Парная комната
  • Хамам – турецкая баня
  • Массажная комната
  • Конференц зал
  • Билярд
  • Настольный теннис
  • Зона отыха с мангалом для барбекю и беседкой
  • Парковка.

Территория жилого комплекса находиця под кроглосуточным видеонаблудением. На территории доступен Wi-Fi, депо.

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Обрывичю в компании Курт Групп, в настоящее время по народному полю, потогонке и подо.

Район Демирташ предкрасноы из истории погонного производства. На территории района Демирташ находиця несколько для длетик, детский садик.

По пятницам, в Демирташе проходит фермерский ринок. На ринкете можно приунести не толко свежие фрукты и отощи, но и сыры, потог, оливки, сладости. Набережной располено несколок кафе, годе повелимо, споровожено ребу, креветки и калми.

В централной истории Демирташа располечен муницпалний парк. На народ в него, на стратит фоніт и цветустие кусты, на территори достуб.

Из Демирташа Легко Бобратская область транспортный транспорт в любучук Алании и Газипаши. В Демирташе есть несколько автобусных маршрутов, которье курсируют в разных направлияхх.

Демирташ активно развиватся. На териториях земста строётся обще советских болезней и пачек.

Вам понравиця отдыхат в это уютном районе Алании.

 
Жилой комплекс Жилой Комплекс в Паяллар
Payallar, Турция
Сдача в: 2023

Наш проект расположен в Алании районе Паяллар, в центре высокоразвитой инфраструктуры. Здесь Вы можете не только насладиться шопингом и ресторанами, но и понежиться на солнышке на берегу нетронутого пляжа, любуясь гармонией бирюзового моря и зелени.
Проект обеспечит все для Вашего комфортного проживания и отдыха на побережье Средиземного моря.
Для разработки и реализации этого проекта были собраны ведущие турецкие специалисты в области строительства, архитектуры и дизайна интерьеров.

Общие характеристики жилого комплекса:
- Открытый и закрытый бассейн - Сауна - Турецкий хаммам - Фитнес и СПА центр - Бар у бассейна - Двойной лифт - Игровая зона (бильярд, настольный теннис, Детская площадка - Парковка - Спутниковая антенна - Электрогенератор - Круглосуточная система безопасности - Видеонаблюдение - Интернет

Характеристики квартир :
В каждой ванной комнате есть умывальник, душевая кабина, дополнительные аксессуары
на выбор ванна/джакузи -
По всему периметру квартир будут тёплые полы
Внутренние помещения выполнены из ПВХ с тепло и шумоизоляцией
Встроенные кухонные шкафы
Входные двери изготовлены из первоклассной стали

Проект состоит из 2 блоков, состоящих из 90 квартир и 14 пентхаусов на земельном участке общей площадью 10521 кв.м.
Квартиры различаются в зависимости от общей площади и планировки.
В комплексе есть несколько типов квартир:
• 52 квартиры 1+1 общей площадью 74 кв.м.
• 33 квартиры 2+1 общей площадью 132,7 кв.м.
• 5 пентхаусов 2+1
• 2 пентхаусов 4+1
• 7 пентхауса 3+1
• 3 коммерческих магазина
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Проект представляет собой жилой комплекс из 3 отдельных зданий с апартаментами. Также, проект включает различные удобства и объекты инфраструктуры: бассейны внутри здания и на открытом воздухе, фитнес-площадка на открытом воздухе, террасы для загара, фитнес-центр, сауна, настольный теннис, детская игровая площадка, баскетбольное поле, магазины, кафе, ресторан, спортивные площадки, СПА-зона, кинотеатр.

Преимущества

При полной оплате - 10% скидка.

Проект инвестируется и реализуется государственным страховым фондом TMSF под контролем администрации города.

Жилой комплекс расположен рядом с недавно построенным международным финансовым центром IIFC. Планируется, что в IIFC будут работать более 50 тысяч сотрудников. Поэтому проект имеет хороший запас по спросу на аренду.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится в районе Аташехир — центре азиатской части города, при этом до моря всего 15 минут на машине. Благодаря расположению в самом центре города, легко добраться до любого места на общественном транспорте. Рядом с проектом расположены торговые центры, больницы, кафе и рестораны. Расстояние до некоторых мест:

  • 1,2 км до Metropol - один из крупнейших ТЦ
  • 1,5 км до Стамбульского финансового центра
  • 1,5 км до шоссе E80, которое идет от границы с Ираном, через центр Стамбула до Болгарии
  • 2 км до больницы Флоренс Найтингейл
  • 3 км до шоссе E5, по которому идет метробус, соединяющий азиатскую и европейскую части
  • 4 км до леса Кайышдаги
  • 5,5 км до университета Йедитепе
  • 6,5 км до набережной
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