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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе в Каргыджак - Алания

Akarca, Турция
от € 140,000
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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе в Каргыджак - Алания
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 61 до 214 м2. Расстояние до моря 1700 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе в Каргыджак - Алания
Akarca, Турция
от € 140,000
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Сдача в: 2024
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Мы предлагаем вам возможность приобрести жилье на берегу моря в Мерсине, которое не только превзойдет все ваши ожидания, но и сделает вашу жизнь невероятно яркой и интересной! Вы можете выбрать из широкого спектра вариантов, которые подойдут каждому вкусу и кошельку.

Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни!

Общие характеристики

Система природного газа (центральная)

Используется термостойкая пемза

Умная лифтовая система

Внутренний пожарный извещатель

Полный генератор

Внутренние особенности

Подвесной потолок

Кухонные шкафы

Гардероб

Шкафчики для ванной

Кухонные столешницы

Стальная входная дверь

Стеклопакеты для окон ПВХ

Импортная краска на силиконовой основе

Сантехника 1-го класса

Душевая кабина 1-го класса

Шпунтованный паркет 10 мм

Стеклянные балконные перила

Особенности социальной зоны

Уличный бассейн

Открытая парковка

Открытая детская площадка

Камелия

Фитнес, сауна и хаммам под блоком B

В нашем проекте, состоящем из 3 блоков, построенных на земельном участке площадью 5997 м2, 13-этажные блоки А и 13-этажные блоки В и С состоят из 12 этажей. Количество квартир на каждом этаже – 5 в каждом блоке. Квартиры состоят из 1+1 и 2+1.

Расстояние до моря: 300 м Район: Тедже

 

НАЧАЛО: 30.12.2022 Схема оплаты: 50%

ОКОНЧАНИЕ: 30.12.2024
Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от знаменитого пляжа Клеопатра
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
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