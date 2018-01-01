  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новые апартаменты в районе Оба - Алания

Жилой комплекс Новые апартаменты в районе Оба - Алания

Каракокали, Турция
от € 129,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новые апартаменты в районе Оба - Алания
1 / 2
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 52 до 104 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
Похожие комплексы
Жилой квартал Прекрасный пентхаус в самом центре Махмутлара
Махмутлар центр, Турция
Жилой квартал РОСКОШНЫЕ КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ АЛАНЬИ
Tirilar Mahallesi, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в бутик-проекте - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый проект с хорошей локацией в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новые апартаменты в районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
от € 129,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс класса Люкс в районе Каргыджак
Каргыджак, Турция
Сдача в: 2023

Новый жилой комплекс в Районе Каргыджак класса люкс. В комплексе 11 блоков из них 4 многоквартирных и 7 вилл с таунхаусами. Богатая инфраструктура комплекса: шатл бас до моря, открытый/закрытый бассейн, открытая/закрытая парковка, центральное спутниковое телевидение, детская площадка, закрытая детская игровая, хамам, сауна, фитнес зал, кинотеатр, соляная комната, комната отдыха.

Квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней, межкомнатными и входными дверями, сантехникой.

Район Каргыджак находится в 14 км от центра Алании. Расстояние от моря 2200 метров.
Жилой комплекс Новый апартаменты в перспективном городе Газипаша
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 46 до 160 м2.Расстояние до моря 2800 метров.Покупая недвижимость в Газипаше, вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие.После того, как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу. Здесь начали появляться современные новостройки, инфраструктура которых ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене.В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика.
Жилой комплекс Элитное жилье от застройщика в районе Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023

В привлекательном районе Оба в Алании строится новый жилой проект. Местоположение проекта - 1300 метров от бирюзового пляжа Алании и 500 метров от центра Оба. Различные типы квартир подходят для каждого человека и его бюджета, а коммунальные удобства делают проект более привлекательным. Квартиры хорошо спланированы для максимально комфортного проживания.
Проект будет состоять из 2 блоков, каждый по 4 этажа, всего 72 квартиры. На продажу представлены следующие типы квартир: квартиры с 1 спальней: 50 м2 и 55 м2 и двухуровневые апартаменты с 2 спальнями на крыше: 110 м2 и 125 м2.
Для приобретения необходимо заплатить 30% от стоимости квартиры заранее, а оставшуюся сумму выплатить равными частями до конца строительства без процентов. Дата завершения строительства июнь 2023г.

Realting.com
Перейти