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Жилой комплекс Проект на завершающей стадии строительства в Обе

Каракокали, Турция
от € 119,500
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Жилой комплекс Проект на завершающей стадии строительства в Обе
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 43 до 164 квадратных метров. Расстояние до моря 3000 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Проект на завершающей стадии строительства в Обе
Каракокали, Турция
от € 119,500
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Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Представляем вашему вниманию на продажу квартиры в комплексе, расположенном в одном из самых развивающихся районов Аланьи - Авсаллар.Комплекс расположен внутри лесного массива, в окружении сосновых деревьев возле самого знаменитого пляжа Инжекум с пологим входом в море и белым песком. Кроме того пляж Инжекум награжден Голубым Флагом за чистоту по международной классификации. Комплекс состоит из двух 9-ти этажных блоков, соединенных между собой в одно целое строение.   Для жителей комплекса предусмотрена разнообразная инфраструктура: открытый летний бассейн с горками, турецкая баня/хамам, сауна, паровая комната, фитнес-центр, ресторан, детская площадка, беседка для барбекю, менеджмент по комплексу, охрана 7/24 и камеры безопасности, парковка для автомобилей, бесплатный Wi-Fi. Комплекс имеет отличную локацию - всего в 800 метрах от пляжа Инжекум и Лесного Кэмпинг парка Инжекум с хвойными деревьями, площадками для барбекю, рестораном и территорией для игры в пэйнтболл. Категории апартаментов:К продаже представлены апартаменты с 1 спальней и пентхаусы с 2 спальнями площадью от 127 м2 до 190 м2. Если Вы предпочитаете спокойный отдых, жить в гармонии с природой, то это предложение именно для вас! Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.
Жилой комплекс Новые просторные квартиры в районе Авсаллар, Алания
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Алании – район Авсаллар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 85 до 170 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
Жилой комплекс Faralya Residence
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Faralya Residence жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен в развивающемся районе Паяллар под Аланией, рядом со всей необходимой инфраструктурой. Расстояние до моря составляет 2 100 метров, для проживающих в комплексе запланирован постоянный бесплатный трансфер.Payallar - живописный прибрежный район в 14 км от центра города Алания, в 58 км от аэропорта Газипаша. В Паялларе широкая пляжная полоса и отличные пляжи. Между Паялларом и Аланией хорошее автобусное сообщение, автобусы ходят каждые 5-7 минут летом и каждые 10-12 минут минут зимой. До центра Алании можно добраться за 15 минут.Faralya Residence состоит из двух девятиэтажных жилых блоков, которые включают 112 комфортабельных апартаментов различной планировки и площади: квартиры 1+1, площадью от 54 до 62 кв. м, квартиры 2+1, площадью от 72 до 74 кв. м, дуплексы 2+1 и 3+1, площадью от 99 до 172 кв. м.Комплекс объединил в себе три важнейших составляющих хорошего жилья: качество, комфорт и доступность. Жилье в Паялларе будет дорожать с каждым годом из-за прекрасных природных условий и близости к центру Аланьи.Срок сдачи объекта - июнь 2024 года.
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