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Жилой комплекс Проект на завершающей стадии строительства в районе - Оба

Каракокали, Турция
от € 199,000
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Жилой комплекс Проект на завершающей стадии строительства в районе - Оба
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 56 до 315 квадратных метров. Расстояние до моря 850 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Проект на завершающей стадии строительства в районе - Оба
Каракокали, Турция
от € 199,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры в экологически чистом районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

Авсаллар расположен на дороге к аэропорту Анталии, в 25 км от Алании. Городских возможностей для жизни в нем хоть и достаточно, но на первый план он вышел своей природой и чистым воздухом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть больницы, поликлиники, аптеки, ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от строящегося проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе.
Жилой Комплекс строится на общей площади 1468 м² в окружении панорамных видов на природу. Для того, чтобы приятно провести время, в комплексе есть открытый бассейн, сауна, тренажерный зал, крытая и открытая детская игровая площадка.
Проект находится всего в 1 км от центра Авсаллара, в 25 км от центра Алании и в 1,3 км от пляжа. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.
Общее количество квартир 21, планировок 1+1 и 2+1. Завершение строительства запланировано на январь 2023 г.
Первоначальный взнос 40 %, возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства.
Жилой квартал Резиденция люкс-класса в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
На берегу Средиземного моря в самом популярном районе Аланьи, Махмутлар, в мае 2020 года расположилась замечательная резиденция люкс-класса.Расположение комплекса удачно спроектировано на первой береговой линии всего в 50 метрах от пляжа. Данный комплекс построен на участке 3 989 м2 и состоит из 2-х 12-ти этажных блоков, в которых находятся 146 первоклассных апартаментов различных планировок. Учитывая идеальное местоположение, вы сможете наслаждаться изумительной панорамой побережья и горных массивов, старинной крепостью Аланьи прямо с террасы своего дома. В данном комплексе всё продумано для того, чтобы вы увидели и почувствовали высокий уровень жизни. 1. Квартиры 1+1 площадью 65-70 м2 - одна спальная комната, гостиная, совмещенная с кухонной зоной, ванная комната, балкон. 2. Квартиры 2+1 площадью 90-105 м2 - две спальные комнаты, гостиная, совмещенная с кухонной зоной, ванная комната, гостевой санузел, балкон - Аквапарк - Бассейн - Бильярд - Детская площадка - Детский бассейн - Крытый бассейн - Настольный теннис - Открытая парковка - Охрана - Сад - Сауна - Фитнес зал - Хамам - Электрогенератор
Жилой комплекс Просторные апартаменты в районе Багджылар - Стамбул
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 5+1. Площадь апартаментов от 196 до 333 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
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