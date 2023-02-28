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Жилой комплекс Новые квартиры в комплексе с инфраструктурой - район Оба

Каракокали, Турция
от € 150,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в комплексе с инфраструктурой - район Оба
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 49 до 168 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в комплексе с инфраструктурой - район Оба
Каракокали, Турция
от € 150,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартира под инвестиции в Томюке
Мерсин, Турция
от € 62,000
60–74 м² 2 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: Premium Real Estate NSM

 

Представляем Вашему вниманию новая резиденция со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Томюк, города Мерсин, на расстояние 500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять восьмиэтажных блока с закрытой территорией и с отличной множетсвенной социальной инфраструктурой. Томюк не зря называют райским уголком – здесь отличные галечные и песчаные пляжи с чистейшей водой, много зелени, особенно красивы экзотические ливанские кедры. Томюк активно развивается, имеет собственную инфраструктуру и удобное транспортное сообщение с другими районами.

  • Дата начала строительства — 28.02.2023
  • Дата окончания строительства — 31.12.2024

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 75 м2
  • Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 142 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолки
  • Современные межкомнатные двери
  • Система природного газа

Новая резиденция в Томюке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Бар у бассейна
  • Аквапарк
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Фитнес-центр
  • Баскетбольная площадка
  • Теннисный корть
  • Футбольное поле
  • Детская площадка
  • Зона для барбекю
  • Ухоженная зелёная территория
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая парковка
  • Лифт
  • Генератор
  • Расстояние до моря: 500 метров

 

О районе:

Томюк — уютный микрорайон в районе Эрдемли, который является частью провинции Мерсин. Расстояние до Мерсина составляет 27 км, а до Эрдемли — 12 км, до центра которого можно добраться за 10 минут на общественном транспорте. До города Мерсин постоянно курсирует автобус и маршрутки, время в пути составляет 30 минут.

Томюк – райский уголок, для тех кто предпочитает спокойствие городской суете, широкие набережные для прогулок и занятий спортом, в легкой доступности сетевые магазины, район очень популярен среди русскоязычного населения. Новые кварталы здесь строятся на берегу моря прямо на главной магистрали D.400, соединяющей Мерсин с западом. А купаться в море можно на любом пляже района Томюк.
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в районе Паяллар
Payallar, Турция
Сдача в: 2024

Наполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания сегодня стала одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитичная атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алании круглый год. Проект находится в районе Паяллар, расположенный на огромной площади 6800м2, в продаже имеются апартаменты планировок: 1+1, 2+1 и дуплексов 3+1. Это сложная структура, построенная как единое целое, с жилыми помещениями, тренажерным залом, парковкой и поистине роскошной инфраструктурой. Еще одна особенность, которая делает проект привилегированным, заключается в том, что проект расположен с возможностью обеспечить всем жителям комплекса восхитительные виды. Все квартиры в проекте выходят окнами на завораживающие Средиземноморские пейзажи. Расстояние до моря составит 2.5 км, для удобства жителей предусмотрен пляжный сервис.
Старт проекта: ноябрь 2022г., завершение строительства декабрь 2024г.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты с видом на море
Tuerkler, Турция
Сдача в: 2024

Новый проект в районе Тюрклер г. Алания, расположился на холме откуда открывается великолепный вид на море, расстояние до моря составляет всего 200 метров. Район примечателен оживленной инфраструктурой, новыми торговыми центрами, ресторанами и окружающей его нетронутой природной красотой.

Комплекс состоит из 6 трехэтажных блоков и 99 квартир, спроектированных так, чтобы они всем пришлись по вкусу, удовлетворяя пожелания и потребности каждого. Общая площадь территории на холме составляет 10069 м2. Некоторые из квартир имеют собственный сад и бассейн. Типы квартир в данном проекте 1+1, 2+1, 3+1 «дуплексы» с садом и собственным бассейном, 2+1 дуплекс с садом и собственным бассейном.

Жильцы также получат право пользоваться частным пляжем, на который можно попасть по подземному переходу. Пляжи данного региона славятся как лучшие на побережье Алании.

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