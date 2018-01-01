Жилой комплекс Новый проект в хорошей локации - район Каргыджак

Махмутлар центр, Турция

Сдача в: 2024

Престижный комплекс будет расположен в районе Махмутлар, на участке площадью 5850 м2 будет размещен один 13-этажный блок, рассчитанный на 144 квартиры.

В данном комплексе продаются квартиры планировки от 1+1 площадью 64 м2 до дуплексов на последних этажах 2+1 площадью 111 -116 м2.

Комплекс будет расположен в 800 м от моря и 300 м от центральной улицы Ататюрка, на которой расположены всевозможные магазины, кафе, аптеки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура комплекса порадует своим многообразием самого взыскательного покупателя.

Инфраструктура:

• Открытый бассейн с горками

• Крытый бассейн

• Сауна/ парная

• Детский клуб

• Детская площадка

• Кинотеатр

• Фитнес зал

• Участок для уличных животных (миски, домик)

• Парковка для велосипедов

• Открытая парковка

• Зона для барбекю

• Ботанический сад

• Теннисный корт и баскетбольная площадка

• Конференц-зал

• 24/7 система безопасности и видеонаблюдения

Характеристики:

• Встроенный кухонный гарнитур

• Полный комплект сантехники

• Раздвижные окна с теплозащитой

• Раздвижные двери балконов

• Терраса с выходом в сад

Начало строительства-август 2022 года

Окончание строительства: сентябрь 2024 года

За подробной информацией обращайтесь к менеджеру.

Престижный комплекс будет расположен в районе Махмутлар, на участке площадью 5850 м2 будет размещен один 13-этажный блок, рассчитанный на 144 квартиры.

В данном комплексе продаются квартиры планировки от 1+1 площадью 64 м2 до дуплексов на последних этажах 2+1 площадью 111 -116 м2.

Комплекс будет расположен в 800 м от моря и 300 м от центральной улицы Ататюрка, на которой расположены всевозможные магазины, кафе, аптеки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура комплекса порадует своим многообразием самого взыскательного покупателя.

Инфраструктура:

• Открытый бассейн с горками

• Крытый бассейн

• Сауна/ парная

• Детский клуб

• Детская площадка

• Кинотеатр

• Фитнес зал

• Участок для уличных животных (миски, домик)

• Парковка для велосипедов

• Открытая парковка

• Зона для барбекю

• Ботанический сад

• Теннисный корт и баскетбольная площадка

• Конференц-зал

• 24/7 система безопасности и видеонаблюдения

Характеристики:

• Встроенный кухонный гарнитур

• Полный комплект сантехники

• Раздвижные окна с теплозащитой

• Раздвижные двери балконов

• Терраса с выходом в сад

Начало строительства-август 2022 года

Окончание строительства: сентябрь 2024 года

За подробной информацией обращайтесь к менеджеру.