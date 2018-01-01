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Жилой комплекс Новый проект в хорошей локации - район Каргыджак

Akarca, Турция
от € 139,460
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Жилой комплекс Новый проект в хорошей локации - район Каргыджак
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 147 квадратных метра. Расстояние до моря 100 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый проект в хорошей локации - район Каргыджак
Akarca, Турция
от € 139,460
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - район Паяллар
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 53 до 154 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Жилой комплекс Престижный комплекс в районе Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024

Престижный комплекс будет расположен в районе Махмутлар, на участке площадью 5850 м2 будет размещен один 13-этажный блок, рассчитанный на 144 квартиры. 

В данном комплексе продаются квартиры планировки от 1+1 площадью 64 м2 до дуплексов на последних этажах 2+1 площадью 111 -116 м2.

Комплекс будет расположен в 800 м от моря и 300 м от центральной улицы Ататюрка, на которой расположены всевозможные магазины, кафе, аптеки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура комплекса порадует своим многообразием самого взыскательного покупателя.

Инфраструктура:

• Открытый бассейн с горками
• Крытый бассейн
• Сауна/ парная
• Детский клуб

• Детская площадка
• Кинотеатр
• Фитнес зал
• Участок для уличных животных (миски, домик)
• Парковка для велосипедов
• Открытая парковка
• Зона для барбекю
• Ботанический сад
• Теннисный корт и  баскетбольная площадка
• Конференц-зал
• 24/7 система безопасности и видеонаблюдения

Характеристики:

• Встроенный кухонный гарнитур
• Полный комплект сантехники
• Раздвижные окна с теплозащитой
• Раздвижные двери балконов
• Терраса с выходом в сад

Начало строительства-август 2022 года
Окончание строительства: сентябрь 2024 года

 

За подробной информацией обращайтесь к менеджеру.

Престижный комплекс будет расположен в районе Махмутлар, на участке площадью 5850 м2 будет размещен один 13-этажный блок, рассчитанный на 144 квартиры. 

В данном комплексе продаются квартиры планировки от 1+1 площадью 64 м2 до дуплексов на последних этажах 2+1 площадью 111 -116 м2.

Комплекс будет расположен в 800 м от моря и 300 м от центральной улицы Ататюрка, на которой расположены всевозможные магазины, кафе, аптеки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура комплекса порадует своим многообразием самого взыскательного покупателя.

Инфраструктура:

• Открытый бассейн с горками
• Крытый бассейн
• Сауна/ парная
• Детский клуб

• Детская площадка
• Кинотеатр
• Фитнес зал
• Участок для уличных животных (миски, домик)
• Парковка для велосипедов
• Открытая парковка
• Зона для барбекю
• Ботанический сад
• Теннисный корт и  баскетбольная площадка
• Конференц-зал
• 24/7 система безопасности и видеонаблюдения

Характеристики:

• Встроенный кухонный гарнитур
• Полный комплект сантехники
• Раздвижные окна с теплозащитой
• Раздвижные двери балконов
• Терраса с выходом в сад

Начало строительства-август 2022 года
Окончание строительства: сентябрь 2024 года

 

За подробной информацией обращайтесь к менеджеру.

 
Жилой комплекс Дизайнерские Виллы в элитном районе
Алания, Турция

Дизайнерские виллы премиум-класса в Тепе в элитном для проживания районе, расположившимся на склоне холма. Алания находится в нескольких минутах езды от Тепе, именно здесь Вы найдете крупные торговые центры, банки, школы, аптеки и больницы.

Площадь участка составляет 4 134 м2, отдельные единичные блоки вилл, которые состоят из 2,5 этажей. Сказочный проект жилого комплекса включает в себя 5 престижных вилл, каждая из которых отличается уникальной эстетикой и архитектурой. Потрясающие интерьеры с кухнями открытой планировки, которые переходят в большие гостиные, панорамными окнами и дверьми патио наполняют жилье светом и свежим бризом. Виллы располагают на придомовой территории красивыми бассейнами, утопающими в прекрасных садах, и гаражом на цокольном этаже для Вашего автомобиля.

Благодаря своему расположению на небольшой возвышенности, с вилл открывается великолепный вид на залив Алании и территорию крепости. Невероятные по красоте виллы пользуются большой популярностью и быстро распродаются. Пожалуйста, не откладывайте свою покупку о которой Вы мечтали.

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