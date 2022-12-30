  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новые видовые апартаменты - Каргыджак, Алания

Жилой комплекс Новые видовые апартаменты - Каргыджак, Алания

Akarca, Турция
от € 129,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новые видовые апартаменты - Каргыджак, Алания
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 170 квадратных метра. Расстояние до моря 800 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой квартал 3-х комнатная квартира в центре города в Konak Towers
Ciplakli, Турция
Жилой квартал Апартаменты класса люкс рядом с пляжем недалеко от центра Алании, Оба
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры на завершающей стадии близко к морю - район Каргыджак
Akarca, Турция
Жилой квартал Квартиры в Алании в Oba Oasis Apartments
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с рассрочкой в центральном районе города - Оба
Каракокали, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новые видовые апартаменты - Каргыджак, Алания
Akarca, Турция
от € 129,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе - район Демирташ
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 200 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Проект состоит из 453 квартир и 47 коммерческих единиц. Есть возможность выбора между различными планировками. Квартиры с 1-4 спальнями.

В дополнение к апартаментам, в проекте есть полный доступ ко всем удобствам: бассейны, сауна, турецкая баня, тренажерный зал, спортивные площадки, кафе, мечеть, детская площадка, СПА-зона.

Установлена система "умного дома".

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс находится в районе Башакшехир на европейской стороне Стамбула, рядом с новой городской больницей и Ботаническим парком, в окружении зелени.

Расстояние до некоторых объектов:

  • Городская больница Башакшехира: 1 мин.
  • Ботанический парк: 1 мин.
  • Университет Ибн Халдуна: 5 мин.
  • Торговый центр Стамбула: 5 мин.
  • Аэропорт Стамбула: 15 мин.
  • Площадь Таксим: 25 мин.
  • Маслак: 20 мин.
Резиденция Роскошный комплекс в Мерсине
Toroslar, Турция
от € 64,000
53–75 м² 4 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Комплекс в Мерсин район Арпачбахшин
Чистовая отделка
1+1 , 75 брутто 
2+1, 120 нетто 
Начало строительства 30.12.2022 г
Конец строительства 30.12.2024 год 
15 этажный дом - 3 блока 
До моря 480 метров 
Инфраструктура
Открытый бассейн
Открытая парковка
Хамам
Сауна
Фитнес
Зона Барбекю
Беседка
Детская игровая площадка
Зона Баскетбола
Генератор
Охрана 7/24

 

Realting.com
Перейти