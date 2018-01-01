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Жилой комплекс Новые видовые квартиры в районе Каргыджак - Алания

Akarca, Турция
от € 130,000
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Жилой комплекс Новые видовые квартиры в районе Каргыджак - Алания
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 51 до 160 квадратных метра. Расстояние до моря 1800 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые видовые квартиры в районе Каргыджак - Алания
Akarca, Турция
от € 130,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Современный жилой комплекс рядом с известным пляжем Инжекум
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Аланье - район Инжекум.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 47 до 102 м2.Расстояние до моря 700 м.Один из лучших пляжей Турции на берегу Средиземного моря находится в этом района Аланьи. Он расположен на западе от центра, со стороны Анталии, в 88 км от аэропорта. В 30 км находится большой город Манавгат, а до центра Аланьи — 22 км. Инжекум небольшой, но здесь есть как новая недвижимость, так и частные дома с виллами. Район со всех сторон окружен хвойными лесами, очень красивый и уютный. Всей необходимой инфраструктурой располагает соседний более обжитый и застроенный район Авсаллар.Основные причины рассматривать недвижимость в этом районе — это хвойные леса и лучший пляж с мелким песком, куда специально приезжают на отдых с других районов. Здесь же находится уникальный пляж в сосновом лесу с бухтой без волн, в зоне для кемпинга и отдыха на природе. Кроме того, расстояние до аэропорта Антальи небольшое, по сравнению с центром и остальными районами Аланьи.
Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются красивые квартиры с различными планировками.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом" (управление освещением, шторами, жалюзи, домофоном итд)
  • Система кондиционирования воздуха Toshiba
  • Система отопления Rehau
  • Батареи Grohe
  • Сантехника Geberit
  • Белая бытовая техника (электрическая варочная поверхность, духовой шкаф, холодильник, посудомоечная машина)
  • Итальянская плитка и паркет
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от Таксима и Галатапорта.

Джихангир представляет собой уютный центральный район Стамбула с множеством уникальных кафе.
Жилой комплекс Комплекс в стиле модерн в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024

Современный проект расположен в 25 км от центра Алании, 100 км от аэропорта Анталии, 900 метров до моря в прекрасном районе Авсаллар. В пешей доступности остановка общественного транспорта, супермаркеты, рестораны, аптеки, уличный рынок по средам. Район Авсаллар славится своей природой, прекрасными пляжами и теплым морем. Здесь есть все удобства для комфортной жизни.  
Жилой проект состоит из одного семиэтажного блока, с общим количеством квартир 28. Типы квартир 2+1 - 61 м², 4+1 дуплекс  - 122 м².
Инфраструктура - открытый бассейн, открытая парковка, фитнес, сауна, детская игровая площадка, генератор. Большим плюсом является то, что для жителей данного комплекса предусмотрен трансфер до моря.
Даты начала и окончания строительства 12.2022г. - 03.2024г.

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