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Жилой комплекс Стильный новый проект в районе Каргыджак - Алания

Akarca, Турция
от € 140,000
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Жилой комплекс Стильный новый проект в районе Каргыджак - Алания
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 54 до 134 квадратных метра. Расстояние до моря 2000 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Стильный новый проект в районе Каргыджак - Алания
Akarca, Турция
от € 140,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новые апартаменты рядом с новым финансовым центром Стамбула
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Аташехир.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 87 до 1107 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Жилой квартал Роскошный жилой комплекс всего в 100 метрах от пляжа
Okurcalar, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Рады сообщить Вам о начале строительства роскошного жилого комплекса, строительство которого начинается в сентябре 2022 года. Комплекс будет располагаться в районе Алании, Окуджалар, всего в 100 метрах от песчаного пляжа на земельном участке площадью 2460 м². Из окон апартаментов будет открываться прекрасный вид на море, горы и бассейн.  1+1 – 47 м2 и 53 м2 (34 апартамента) 2+1 – 120 м2 (14 апартаментов) Wi-fiЛифтОткрытая парковкаОткрытый бассейнОхранаСаунаФитнесЭлектро-генератор   Дата начала строительства —  09.2022   Дата окончания строительства — 12.2023
Жилой комплекс Комфортабельная резиденция в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023

Жилой комплекс будет расположен в центре самого популярного района Алании – Махмутлар. Добраться до побережья Средиземного моря не составит труда – до него всего 750 м. Локация комплекса позволит комфортно жить на постоянной основе или выгодно сдавать квартиру в аренду, благодаря тому, что резиденция будет находиться в тихой части Махмутлара. При этом вся городская инфраструктура расположена всего в 150 м. На расстоянии 500 м от комплекса по субботам проходит фермерский рынок. Проект представляет собой выгодную инвестицию. Ведь приобретение недвижимости на этапе котлована гарантирует получение прибыли до 30% от первоначальной стоимости. При покупке предусмотрена гибкая система беспроцентной рассрочки до июля 2023 года. Площадь застройки составит 1177м2. Комплекс будет состоять из одного блока с общим количеством квартир 50. В резиденции представлены: 1+1 (52м2. - 61м2.) и двухуровневые пентхаусы 2+1 (110м2. -141м2.). В стоимость квартир включено: полная чистовая отделка, встроенный кухонный гарнитур, укомплектованные санузлы.

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