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Жилой комплекс Новые квартиры в комплексе с инфраструктурой - район Оба, Алания

Каракокали, Турция
от € 200,200
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Жилой комплекс Новые квартиры в комплексе с инфраструктурой - район Оба, Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 40 до 257 квадратных метров. Расстояние до моря 800 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür. 
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в комплексе с инфраструктурой - район Оба, Алания
Каракокали, Турция
от € 200,200
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Квартиры продаются в чистовой отделке со встроенной кухней и шкафами, межкомнатными и входными дверями, сантехникой, система «умный дом», электрический подогрев плов в ванных комнатах.

Расстояние до пляжа Клеопатра составляет всего 350 метров, магазины и рестораны находятся в пешей доступности.

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Застройщик: FOA INVEST

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У жителей этого объекта будет прямой доступ к эксклюзивным международным люксовым брендам и ресторанам, которые предлагают изысканные блюда мировой кухни. 

Владельцы квартир также смогут воспользоваться центром развлечений и отдыха. К услугам посетителей кинотеатр, выступления для детей и взрослых, а также подводный зоопарк. 

Проект привлекает внимание благодаря развитой инфраструктуре. Огромное множество торговых центров, медицинских и образовательных учреждений, а также транспортных узлов, которые позволяют быстро и легко добираться до европейской стороны  Стамбула. 

Проект представляет собой 46-этажное здание, первые 11 этажей заняты 5* отелем, а на остальных - разместились 197 квартир (планировки 1 + 1 до 3 + 1, площадь от 78 до 213 кв.метра), и 123 пентхауса.

Внутренняя инфраструктура: открытый бассейн, детский бассейн, панорамный бассейн на крыше, фитнес-центр, лобби и холл, ресепшн и консьерж, детский клуб, клубный лаунж с игровыми зонами , конференц-залы, складские помещения для каждой единицы недвижимости, видеонаблюдение 24/7, круглосуточная охрана, семейный развлекательный центр, кинотеатр, рестораны/кафе , океанариум и бальный зал, оздоровительный клуб/СПА
Жилой квартал Продажа шикарных апартаментов в престижном районе Алании
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Вашему вниманию к продаже предлагаются шикарные апартаменты на одном из самых популярных курортов Анталийского побережья - Махмутлар, который находится всего в 15 км от центра Алании. Комплекс расположен среди новостроек на границе районов Махмутлар и Каргыджак рядом с античным римским городом Наула (Naula). Для любителей окунуться в историческое прошлое на склоне представлены постройки, датирующиеся 6 веком до н.э., служившие резиденцией древнеримского полководца Помпея. При строительстве данного комплекса застройщик придерживался высоких стандартов для получения будущими владельцами максимального комфорта. В связи с этим в комплексе предусмотрен ряд удобств: бассейн, фитнес зал, гостевой холл, сауна.  Апартаменты предлагаются с планировками 1+1 и 2+1, состоящими из гостиной открытой планировки, террасы с прекрасным видом на банановые сады и средиземноморское побережье.
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