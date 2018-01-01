  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новые квартиры на завершающей стадии близко к морю - район Каргыджак

Жилой комплекс Новые квартиры на завершающей стадии близко к морю - район Каргыджак

Akarca, Турция
от € 165,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новые квартиры на завершающей стадии близко к морю - район Каргыджак
1 / 7
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает вашему вниманию новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 88 м2. Расстояние до моря 217 метров.Новые апартаменты в Каргыджаке – хвойные леса с видом на море.  Если вам необходима тишина и спокойствие, то вам в Каргыджак, именно здесь уникальное сочетание лесов, гор и отличного вида на море.  В районе преобладает новый жилой фонт, ведь Каргыджак, достаточно активно застраивается новыми жилыми комплексами разной ценовой категории.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Покупая новые квартиры в Каргыджаке, вы «убиваете одним выстрелом, двух зайцев» - инвестиция и отличное место для жизни или отдыха.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Первый ЖК в Стамбуле со своей экосистемой!
Мраморноморский регион, Турция
Жилой квартал Квартира с двумя спальнями и видом на море
Ciplakli, Турция
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Аланья, Турция
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Оба
Аланья, Турция
Жилой квартал Дешевая трехкомнатная квартира с мебелью и техникой
Махмутлар центр, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новые квартиры на завершающей стадии близко к морю - район Каргыджак
Akarca, Турция
от € 165,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и бассейнами в престижном районе, рядом с центром города, Стамбул, Турция
Гюнгёрен, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные апартаменты с балконами.

Резиденция располагает большой зеленой зоной, парковкой, искусственным озером, беговой дорожкой и зоной для занятий йогой, спортивными площадками, крытым и открытым бассейнами, кинотеатром под открытым небом

Окончание строительства - октябрь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника и мебель
  • 2 кондиционера
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой, детским садом, центром города.

  • Район Сисли - 20 минут
  • Ближайший университет - 4 минуты
  • Ближайший торговый центр - 3 минуты
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в районе Демирташ
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 46 до 165 квадратных метров. Расстояние до моря 750 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Жилой комплекс Инвестиционный проект в Окуджаларе
Okurcalar, Турция
Сдача в: 2025

Проект премиум-класса с панорамным видом на море в развивающемся районе Окурджалар, всего в 500 метрах от побережья. Курсирующий  трансфер до моря и собственный частный пляж.  Комплекс  состоит из трех блоков на территории площадью 7200 м2.  Будут представлены квартиры планировкой 2+1   общей площадью 75 м2 и дуплексы 2+1 на последних этажах общей площадью 98 м2. и одна квартира  в С блоке 3+1 125 м2.

Богатая инфраструктура с открытым и закрытым бассейном, турецкий хамам, сауной, спа, фитнес зал, детская площадка и кинотеатр под отрытым небом.

Строительная компания предлагает 24 месяца рассрочки.

Realting.com
Перейти