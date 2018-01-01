Жилой комплекс Новые квартиры на завершающей стадии близко к морю - район Каргыджак

Okurcalar, Турция

Сдача в: 2025

Проект премиум-класса с панорамным видом на море в развивающемся районе Окурджалар, всего в 500 метрах от побережья. Курсирующий трансфер до моря и собственный частный пляж. Комплекс состоит из трех блоков на территории площадью 7200 м2. Будут представлены квартиры планировкой 2+1 общей площадью 75 м2 и дуплексы 2+1 на последних этажах общей площадью 98 м2. и одна квартира в С блоке 3+1 125 м2.

Богатая инфраструктура с открытым и закрытым бассейном, турецкий хамам, сауной, спа, фитнес зал, детская площадка и кинотеатр под отрытым небом.

Строительная компания предлагает 24 месяца рассрочки.