  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе возле моря - Каргыджак

Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе возле моря - Каргыджак

Akarca, Турция
от € 169,400
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе возле моря - Каргыджак
1 / 4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 66 до 176 квадратных метра. Расстояние до моря 200 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и зеленой зоной в престижном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Новый малоэтажный ЖК в перспективном районе Паяллар
Akarca, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом на море, город и Принцевы острова, Пендик, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса в Каргыджаке Алания
Каргыджак, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в престижном районе Basin Express - Багджылар, Стамбул
Akarca, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе возле моря - Каргыджак
Akarca, Турция
от € 169,400
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый проект с уникальным расположением возле городского парка
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Пендик.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 2+1, 3+1,4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 78,84 до 312,46 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Жилой комплекс Новые апартаменты в экологически чистом районе Авсаллар - Алания
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 166 квадратных метров. Расстояние до моря 500 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой квартал Квартиры в Алании в Oba Oasis Apartments
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Oba Oasis расположен в районе Оба, всего в 10 минутах от самого центра города, район давно полюбился европейцам и русско-говорящим. Широкие ухоженные зеленые улицы, дома не выше 5-ти этажей. Cам комплекс состоит из 11 пятиэтажных блоков. На территории два больших открытых бассейна (взрослый и детский), зимний бассейн, детская и спортивная площадки, теннисный корт и много другое. Пляж находится всего в 600 метрах от комплекса, до исторической части города 2 км по живописной набережной. Вокруг комплекса растут апельсиновые сады. Аэропорт в 40 и 145 километрах. Комплекс с закрытой территорией, охраной и видеонаблюдением 7/24. Вы можете не волноваться за своих детей, гуляющих на территории комплекса. В шаговой доступности гипермаркет Metro, строительный и хозяйственный гипермаркет Koctas, сетевые продуктовые магазины, городская больница, школы и детские сады. Автобусное сообщение развито хорошо, остановки в 2х минутах от комплекса. Приобретая недвижимость в комплексе Oba Oasis вы присоединяетесь к семье счастливых обладателей квартир в центре города со своим зеленым оазисом. большой открытый бассейндетский бассензимний бассен (подогреваемый)фитнес залсаунатурецая баня (хамам)теннисные кортсад с ланшафтным дизайномохранавидео наблюдениесобственная огороженная автостоянкагенератор   
Realting.com
Перейти