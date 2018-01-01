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Жилой комплекс Новые апартаменты в районе Оба - Алания

Каракокали, Турция
от € 185,000
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Жилой комплекс Новые апартаменты в районе Оба - Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50,5 до 135 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Застройщик: Well Homes Gayrimenkul

РАССРОЧКА НА 22 МЕСЯЦА

Недвижимость в Турции Мерсин

Дорогие друзья!

Агентство недвижимости “Well Homes Gayrimenkul” с радостью представляет вам новый проект от одного из лучших застройщиков города Мерсин «MARSHALL»!

Новый комплекс класса комфорт в районе Томюк, в 550 метрах от Средиземного моря.

Прекрасная локация для отдыха и постоянного проживания.

Рядом пляж Арпачбахшиш 40 минут до центра города Мерсин ️

Планировки квартир:

1+1 (брутто 70м2/нетто 55м2)

2+1 (брутто 110 м2/нетто 88м2)

3+1 (брутто 140м2/нетто 116м2)

Особенности проекта:

Большая территория (26000м²)

Комплекс состоит из пяти 12-ти этажных блоков

Дизайнерское оформление квартир

Открытая парковка

Бассейн

Аквапарк

Хамам

Сауна

Фитнесс зал

Синема зал

Беседки для барбекю

Открытая детская площадка

Зоны отдыха

Видеонаблюдение 24/7

Ландшафтный дизайн территории

Охрана 24/7

Используется термостойкая пемза

Умная лифтовая система

Внутренний пожарный сигнализатор

Полный генератор

Система природного газа

Внутренние особенности:

Подвесной потолок

Кухонные шкафы

Гардероб

Шкафчики для ванной

Кухонная столешница из гранита

Стальная входная дверь

Стеклопакеты для окон ПВХ

Импортная краска на силиконовой основе

Обшивка стен входного коридора

Сантехника 1-го класса

Душевая кабина 1-го класса

Шпунтованный паркет 10 мм

Стеклянные балконные перила

В шаговой доступности сетевые магазины, кафе, пекарни- кондитерской, аптеки, автобусные остановки, автозаправочная станция, государственная больница, базар ️До пляжа 550 метров

Стоимость:

1+1 от 54.000€

2+1 от 78.000€

3+1 от 99.000€

Срок сдачи: Июнь 2024г.

Специальное предложение для клиентов Well Homes Gayrimenkul:

• Цена от застройщика

• Рассрочка 0% на 22 месяца

• Первый взнос 50%

• Сопровождение сделки

• Постпродажный сервис

Успейте забронировать свою квартиру, пока есть в наличие.

По вопросам недвижимости пишите и звоните: Анастасия
Жилой комплекс Шикарный пентхаус с собственной большой террасой
Tirilar Mahallesi, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Этот курортный городок расположен на самом юге страны, в западной части Средиземноморья, на берегу Анатолийского залива. Это сказочный цветок, распустившийся у подножья красивейших Торосских гор. Горная гряда растянулась вдоль южного побережья Средиземного моря, со всех сторон окружая Анатолийский залив. Именно в самом сердце города Аланья, собственником выставлена на продажу роскошная двухуровневая меблированная квартира 4+1. Квартира с четырьмя спальнями, большой площадью - 250м² находится на 5 этаже комплекса с небольшой, но вполне способной обеспечить комфортное проживание или отдых, инфраструктурой. Квартира продается с хорошим ремонтом, современной мебелью и бытовой техникой, как представлено на фото. Живя в этой роскошной двухуровневой квартире вы сможете наслаждаться тихой и комфортной жизнью, при этом находясь в самом центре курортного города. К вашим услугам все объекты городской и социальной инфраструктуры. Здесь сосредоточены основные исторические объекты и развлекательные заведения, множество магазинов и сувенирных лавок, аптеки и медицинские учреждения, школы и детские сады, банки и банкоматы. Для гурманов найдется большое разнообразие кафе, баров и ресторанов на любой вкус. Отличная транспортная развязка позволит вам, с легкостью, добраться до других районов. Знаменитый пляж Клеопатры расположен всего в 1000 метрах от комплекса. Квартира отлично подойдет для постоянного проживания, проведения отпуска или для сдачи в аренду.
Жилой комплекс Элитное жилье от застройщика в районе Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023

В привлекательном районе Оба в Алании строится новый жилой проект. Местоположение проекта - 1300 метров от бирюзового пляжа Алании и 500 метров от центра Оба. Различные типы квартир подходят для каждого человека и его бюджета, а коммунальные удобства делают проект более привлекательным. Квартиры хорошо спланированы для максимально комфортного проживания.
Проект будет состоять из 2 блоков, каждый по 4 этажа, всего 72 квартиры. На продажу представлены следующие типы квартир: квартиры с 1 спальней: 50 м2 и 55 м2 и двухуровневые апартаменты с 2 спальнями на крыше: 110 м2 и 125 м2.
Для приобретения необходимо заплатить 30% от стоимости квартиры заранее, а оставшуюся сумму выплатить равными частями до конца строительства без процентов. Дата завершения строительства июнь 2023г.

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