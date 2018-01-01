Жилой комплекс Новые апартаменты в районе Оба - Алания

Tirilar Mahallesi, Турция

Этот курортный городок расположен на самом юге страны, в западной части Средиземноморья, на берегу Анатолийского залива. Это сказочный цветок, распустившийся у подножья красивейших Торосских гор. Горная гряда растянулась вдоль южного побережья Средиземного моря, со всех сторон окружая Анатолийский залив. Именно в самом сердце города Аланья, собственником выставлена на продажу роскошная двухуровневая меблированная квартира 4+1. Квартира с четырьмя спальнями, большой площадью - 250м² находится на 5 этаже комплекса с небольшой, но вполне способной обеспечить комфортное проживание или отдых, инфраструктурой. Квартира продается с хорошим ремонтом, современной мебелью и бытовой техникой, как представлено на фото. Живя в этой роскошной двухуровневой квартире вы сможете наслаждаться тихой и комфортной жизнью, при этом находясь в самом центре курортного города. К вашим услугам все объекты городской и социальной инфраструктуры. Здесь сосредоточены основные исторические объекты и развлекательные заведения, множество магазинов и сувенирных лавок, аптеки и медицинские учреждения, школы и детские сады, банки и банкоматы. Для гурманов найдется большое разнообразие кафе, баров и ресторанов на любой вкус. Отличная транспортная развязка позволит вам, с легкостью, добраться до других районов. Знаменитый пляж Клеопатры расположен всего в 1000 метрах от комплекса. Квартира отлично подойдет для постоянного проживания, проведения отпуска или для сдачи в аренду.