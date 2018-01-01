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Жилой комплекс Апартаменты в инвестиционном проекте - район Оба, Алания

Каракокали, Турция
от € 148,000
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Жилой комплекс Апартаменты в инвестиционном проекте - район Оба, Алания
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 52 до 256 квадратных метров. Расстояние до моря 1700 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в инвестиционном проекте - район Оба, Алания
Каракокали, Турция
от € 148,000
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Другие комплексы
Жилой квартал Роскошная квартира в лучшем районе Алании
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Oba Oasis - один из лучших комплексов Алании со своей огромной зеленой территорией и ухоженным садом. Oba Oasis расположен в районе Оба, всего в 10 минутах от самого центра города, район давно полюбился европейцам и русско-говорящим. Широкие ухоженные зеленые улицы, дома не выше 5-ти этажей. Cам комплекс состоит из 11 пятиэтажных блоков. На территории два больших открытых бассейна (взрослый и детский), зимний бассейн, детская и спортивная площадки, теннисный корт и много другое. Пляж находится всего в 600 метрах от комплекса, до исторической части города 2 км по живописной набережной. Вокруг комплекса растут апельсиновые сады. Аэропорт в 40 и 145 километрах. Комплекс с закрытой территорией, охраной и видеонаблюдением 7/24. Вы можете не волноваться за своих детей, гуляющих на территории комплекса. В шаговой доступности гипермаркет Metro, строительный и хозяйственный гипермаркет Koctas, сетевые продуктовые магазины, городская больница, школы и детские сады. Автобусное сообщение развито хорошо, остановки в 2х минутах от комплекса. Приобретая недвижимость в комплексе Oba Oasis вы присоединяетесь к семье счастливых обладателей квартир в центре города со своим зеленым оазисом. Полностью укомплектована роскошной мебелью! Готова к проживанию! Всего 700 метров от прекрастного пляжа и теплого средиземного моря. Планировка 2+1 , 120 м2. Расположена на 2 этаже. -Открытый бассейн и крытый бассейн -Сауна -Фитнес -Детский бассейн -Зимний бассен (подогреваемый) -Турецая баня (хамам) -Теннисные корт -Сад с ланшафтным дизайном -Охрана -Видео наблюдение -Собственная огороженная автостоянка -Генератор  Рядом находится больница, аптека,торговый центр, рестораны,школа, детский сад.  
Жилой комплекс Новые квартиры в районе Оба, Аланья
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 48 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 1900 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для детей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой квартал Таунхаус с одной спальней в Алании рядом с пляжем
Tirilar Mahallesi, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Жилой комплекс, состоящий из 1 блока расположен в одном из самых развитых районов. Закрытая территория данного жилого комплекса, создает атмосферу спокойствия, безопастности и уюта. Данный комплекс  расположен в уже сложившемся районе где есть абсолютно все, что нужно для современной и комфортной жизни. Рестораны, кофейни, супермаркеты, банки, спортивная инфраструктура,  медицинский центр, аптеки,  и бары  всё для тех, кто любит находиться в центре событий.  Благоустроенная территория двора наполнена различными функциями, вы можете делать, что хотите, где хотите и когда хотите. В комплексе предусмотрены пространства, которые удовлетворят всевозможные запросы для комфортного отдыха и проживания. Расстояние до чистого песчанного пдяжа составляет всего 100 метров, а до центра Алании 1 км. Жилой комплекс имеет ухоженную территорию, большой бассейн, а так же дктскую площадку, зону барбекю и зону отдыха. Планировка квартиры включает в себя: прекрасную прихожую, полностью оборудованную кухню совмещенную с гостиной и столовой имеющие отдельный выход на балкон , а так же со встроенной бытовой техникой высокого качества, просторная ванная комната и уютная спальня.  Бассейн Детский бассейн Зона барбекю Зона отдвха Детская площадка
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