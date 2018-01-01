Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - район Оба, Алания

Мраморноморский регион, Турция

Совершенно новый проект возвышается посреди Шишли и Нишанташи, одного из первых районов, которые приходят на ум при упоминании Стамбула. Расположенный в самом сердце улиц Халаскаргази, Румели и Валиконаги, LOTUS FLAWA; Это комплексный проект, состоящий из жилых домов, офисов, отелей и торговых центров. Подрядчиком проекта, который добавит другой цвет Нишанташи, самой престижной точке города, выступила компания Bertuğbey İnşaat, а архитектурный проект был выполнен компанией Tabanlıoğlu Architecture. LOTUS FLAWA занимает площадь в девять тысяч квадратных метров, а общая площадь застройки составляет 97 тысяч квадратных метров. LOTUS FLAWA, который включает в себя реконструкцию старых работ в районе, где он был основан, был спроектирован так, чтобы гармонировать с традиционной архитектурой этого исторического района Стамбула.

Улица Халакаргази, которая является одним из самых ценных центров Стамбула с точки зрения жизни и торговой емкости города, превратилась из района с апартаментами и образцами элитного жилья, ставшими символами современной жизни с начала 20 века, в регион, где сконцентрирован малый бизнес. В результате этого процесса, особенно ускорившегося после 1980-х гг., историческая застройка района пришла в запустение и изношена. В этот период, когда пользовательский профиль зданий также изменился, квартиры, которые потеряли большую часть своих жилых качеств, со временем превратились в склады, в результате чего регион потерял свою черту района. С проектом LOTUS FLAWA мы сделали важный шаг на пути к восстановлению былой славы этого драгоценного района Стамбула и превращению его в динамичное и современное жилое пространство. Мы стремимся к тому, чтобы этот шаг стал началом развития и благоустройства нашего района.

Самая большая цель проекта, который идеально сочетает в себе уникальную историческую текстуру региона, в котором он находится, и современную архитектуру, состоит в том, чтобы «снова принять современную модель жизни в современном Шишли», предоставив своим жителям все виды удобств и удобств… С его динамичный дизайн, качество городской жизни и соседи Мы верим, что LOTUS FLAWA добавит ценности как Шишли, так и Стамбулу.

Вы можете связаться с нашим офисом продаж для получения всех подробностей о LOTUS FLAWA, который впечатляет своим превосходным и роскошным дизайном, открытым бассейном и большими общественными зонами на верхнем этаже, тщательно продуманным ландшафтом и центральным расположением.