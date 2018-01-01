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Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - район Оба, Алания

Каракокали, Турция
от € 124,000
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Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - район Оба, Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 4+1. Площадь апартаментов от 54 до 166 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - район Оба, Алания
Каракокали, Турция
от € 124,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023

Уникальный по архитектурному решению жилой комплекс, недвижимость в котором будет соответствовать современным стандартам, с самодостаточной внутренней инфраструктурой, находится в самом популярном туристическом центре Алании в районе Махмутлар. Расстояние до побережья Средиземного моря составляет 600 метров (примерно 9 минут ходьбы). В 150 метрах от резиденции находится площадь субботнего рынка, и так как это центр Махмутлара то в шаговой доступности вся необходимая инфраструктура района – всевозможные магазины, супермаркеты, овощные и мясные лавки, пекарни, отделения банков, аптеки, медицинские учреждения.
Проект состоит из одного 12 этажного блока с 120 апартаментами различных планировок. На выбор представлены: 1+1, 2+1, 4+1, 5+1 площадью от 49 до 209 м2. Все квартиры будут сдаваться с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью и укомплектованными санузлами, также в стоимость включено: стальная входная дверь, качественные межкомнатные двери, светодиодные и точечные светильники на потолке, керамогранитная плитка на полу, окна и балконные двери с двойным остеклением, видеодомофон и центральная спутниковая система.
Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на март 2023 года, на этапе строительства действует беспроцентная рассрочка, первоначальный взнос 40% от стоимости. На сегодняшний момент не так много жилых комплексов, где сочетается удобство, комфорт и хорошая цена. Данная покупка порадует вас продуманными деталями и что не мало важно – ликвидностью. Из этого следует, что объект выгоден как для комфортной жизни, так и для сдачи в аренду.
Жилой комплекс LOTUS FLAWA
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: EOS Turkey Property

Совершенно новый проект возвышается посреди Шишли и Нишанташи, одного из первых районов, которые приходят на ум при упоминании Стамбула. Расположенный в самом сердце улиц Халаскаргази, Румели и Валиконаги, LOTUS FLAWA; Это комплексный проект, состоящий из жилых домов, офисов, отелей и торговых центров. Подрядчиком проекта, который добавит другой цвет Нишанташи, самой престижной точке города, выступила компания Bertuğbey İnşaat, а архитектурный проект был выполнен компанией Tabanlıoğlu Architecture. LOTUS FLAWA занимает площадь в девять тысяч квадратных метров, а общая площадь застройки составляет 97 тысяч квадратных метров. LOTUS FLAWA, который включает в себя реконструкцию старых работ в районе, где он был основан, был спроектирован так, чтобы гармонировать с традиционной архитектурой этого исторического района Стамбула.

Улица Халакаргази, которая является одним из самых ценных центров Стамбула с точки зрения жизни и торговой емкости города, превратилась из района с апартаментами и образцами элитного жилья, ставшими символами современной жизни с начала 20 века, в регион, где сконцентрирован малый бизнес. В результате этого процесса, особенно ускорившегося после 1980-х гг., историческая застройка района пришла в запустение и изношена. В этот период, когда пользовательский профиль зданий также изменился, квартиры, которые потеряли большую часть своих жилых качеств, со временем превратились в склады, в результате чего регион потерял свою черту района. С проектом LOTUS FLAWA мы сделали важный шаг на пути к восстановлению былой славы этого драгоценного района Стамбула и превращению его в динамичное и современное жилое пространство. Мы стремимся к тому, чтобы этот шаг стал началом развития и благоустройства нашего района.

Самая большая цель проекта, который идеально сочетает в себе уникальную историческую текстуру региона, в котором он находится, и современную архитектуру, состоит в том, чтобы «снова принять современную модель жизни в современном Шишли», предоставив своим жителям все виды удобств и удобств… С его динамичный дизайн, качество городской жизни и соседи Мы верим, что LOTUS FLAWA добавит ценности как Шишли, так и Стамбулу.

Вы можете связаться с нашим офисом продаж для получения всех подробностей о LOTUS FLAWA, который впечатляет своим превосходным и роскошным дизайном, открытым бассейном и большими общественными зонами на верхнем этаже, тщательно продуманным ландшафтом и центральным расположением.
Жилой комплекс ELZA REZIDENCE
Мерсин, Турция
Сдача в: 2022
Застройщик: ILKEM YAPI

Основные характеристики ЖК ELZA REZIDENCE
▪️Адрес: Турция, Мерсин, Мезитли, Тедже
▪️Ada №: 197
▪️Parsel №: 5
▪️Площадь строительного участка (m²): 3650
▪️Комплекс подключен к центральной газовой системе
▪️Начало строительства: строительство начато
▪️Окончание строительства: июль 2022 г

▪️Количество блоков: 1
▪️Количество тажей: Z (о)+14
▪️Квартиры: 2+1 и 3+1
▪️Количество квартир на этаже: 5

Стоимость:
2+1 60 кв.м от 57.000€
3+1 83 кв.м от 68.000€

🔲Особенности территории:
▪️Закрытая территория
▪️Видеонаблюдение
▪️Охрана
▪️Автопарковка (открытая)
▪️Бассейн (открытый)
▪️Детская площадка (открытая)
▪️Генератор

🔲Локация:
▪️Расстояние до морской набережной (m): 6000
▪️Расстояние до пляжа (m): 600
▪️Расстояние до трассы (m): 200

🔲Инфраструктура:
▪️Супермаркет (m): 100
▪️Открытый рынок (m): 350
▪️Торговый центр (m): 400
▪️Кафе и ресторан (m): 100
▪️Аптека (m): 1000
▪️Больница (m): 2500
▪️Университет (m): 1500
▪️Школа (m): 1000
▪️Детский сад (m): 1000
▪️Городской транспорт (m): 150
▪️Парк/Park (m): 200

Для более подробной инфрации пишите мне в любой месенджер: Александр.

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