  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Современный комплекс в районе Махмутлар

Жилой комплекс Современный комплекс в районе Махмутлар

Махмутлар центр, Турция
от € 140,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Современный комплекс в районе Махмутлар
1 / 7
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 5+1.Площадь апартаментов от 53 до 222 квадратных метра. Расстояние до моря 1400 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом NOVA GARDEN
Ciplakli, Турция
от € 88,000
Жилой квартал Новая недвижимость в районе Оба с очаровательным дизайном
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в комплексе с инфраструктурой - район Оба
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от знаменитого пляжа Клеопатра
Аланья, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Современный комплекс в районе Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от € 140,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

--- Курт Туин Тауэрс Мамутлар ---

Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория прощадью 2 935 кв.м. На территории комплекса эть сосьяляная инфраструктура.

Внешняй имфраструктура КУРТ Твин Тауэрс:

  • Бассейн ( 94 м2 )
  • Детский бассейн ( 8,60 м2 )
  • Детская прощадка
  • Ландшафтный сад
  • Генаратор
  • Барбекю
  • Беседка
  • Парковка для автомобилей

ВНУТРЕННЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:

  • Зимний Бассейн
  • Сауна
  • Турецкая баня - Хаммам
  • Паровая комната
  • Соляная комната
  • Фитнес
  • Массажный кабинет
  • Детская ировая комната
  • Бар, народный теннис и билярд
  • Библиотека
  • Кинотеатр
  • Музыкальная комната

Махмутлар - район с космоем Развитой городской инфраструктурой. Здесьмо найти все, что небходимо для комфортной жизни в Турци. В районе, так, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детски кафе, игровое и спортивки.

Изюминкой Махмутлара, набережной с историкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль морья, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видомом на море. Здесь с камые красивые с видомом на аланийскую крепость!

Через Махмутлар проходьят автобусы во всесех направленияхх. Остановки располеены на расстойяни 300 м друг от друга.  Вы, например, доэхат до любой точки Алании на облаственном транспорте или такси.

Расстояние от KURT TWIN TOWERS до :

  • МОРЯ: 850 МТ
  • СУПЕРМАРКЕТ: 300 МТ
  • РЫНОК: 500 МТ
  • ПОЛИКЛИНИКА: 500 МТ
  • ЦЕНТР АЛАНИ: 10 км
  • ПЛЯЖ КЛЕОПАТРА: 13 км
  • АЭРОПОРТ ГАЗИПАША: 31 км

Окончание строителства: АПРЕЛЬ 2024

ПЛАН ОПЛАТЫ:

Рассрочка: первый вяз 50% и остаточный распеделиец равными частя до апреля 2024 года.

 
Жилой квартал Квартира с видом на море по привлекательной цене в Махмутларе, Аланья
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Если вы хотите жить в тихом и спокойном месте и в то же время наслаждаться чашечкой кофе с прекрасным видом на море, обратите внимание на это предложение, возможно это квартира вашей мечты. Мы рады представить вам эту 3-х комнатную полностью меблированную квартиру с двумя спальнями, общей площадью 125м², с мебелью, бытовой техникой и видом на море. Так же планировкой предусмотрено наличие просторной гостиной, совмещенной с кухней американского типа, ванной комнаты, гостевого санузла, прихожей и двух просторных балконов, которые, при желании, можно остеклить. Апартаменты расположены в районе Махмутлар, на 10 этаже 12 этажного жилого блока, на закрытой ухоженной территории с комфортной инфраструктурой. В резиденции есть большой плавательный бассейн, красивый ухоженный сад и автомобильная парковка. С балконов открывается приятный вид на территорию комплекса и Средиземное море. В шаговой доступности сетевые магазины, рыбные и овощные лавки, кафе, рестораны, остановка общественного транспорта с хорошей транспортной развязкой, и всего в 1500 метрах от моря. Инфраструктура комплекса:Открытый плавательный бассейнДетский бассейнУхоженная закрытая территорияПарковкаЗона барбекю
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в уникальном Голд Сити
Каргыджак, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Квартира на продажу в Gold City расположена в Каргыджаке, откуда открывается потрясающий вид на море и горы. Комплекс расположен на холме между горой Торос и Средиземным морем. Поскольку он находится на холме, перед ним не будет никакого проекта, который загораживал бы вам обзор.   Проект построен на площади более 211000 м2 и состоит из большой общей зоны, бассейнов, аквапарков, вилл, апартаментов и главного здания. поскольку это 5-звездочный отель и проект резиденции, он предлагает роскошную жизнь с консьержем, ресторанами и спа-салонами. В 8 ресторанах a la carte подают блюда турецкой, французской, китайской и других кухонь. На первом этаже находится огромный спа-центр, в котором можно заказать массаж, турецкую баню и многие другие процедуры. Есть много бассейнов для владельцев, однако для тех, кто хотел бы насладиться золотым пляжем Средиземноморья, пляжный клуб Gold city обслуживает их бесплатно. здесь вы можете получить бесплатный шезлонг и парасейлинг Короче говоря, это пятизвездочный отель, апартаменты и проект виллы со своим сервисом, удобствами и качеством.   - Удобства 5-звездочного отеля, включая бассейн, конференц-зал, тренажерный зал, канатный парк, рестораны -Легкая аренда для определенного годового дохода -Бесплатный трансфер, бесплатные шезлонги и зонтик -Цена со скидкой
Realting.com
Перейти