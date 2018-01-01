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Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном районе Оба

Каракокали, Турция
от € 135,000
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Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном районе Оба
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 50 до 160 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном районе Оба
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от € 135,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новый масштабный проект в зеленом районе Алании - Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 51 до 130 м2.Расстояние до моря 900 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал. Район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсалларе есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Резиденция Luxury Residence,Sancaktepe
Санджактепе, Турция
от € 257,096
116–198 м² 3 квартиры
Застройщик: Property Advisor Turkey

Наш проект расположен на анатолийском континенте Стамбула.
Наш проект находится в Санчактепе.
Он также известен как новый финансовый центр Стамбула.
Этот проект является жилыми единицами. Наша площадь составляет 13.500 м2. Он состоит из 4 блоков, 252
Расчеты, . Кроме того, для этого проекта было предоставлено 2 этажа парковок.
Согласно проекту, все здания были построены как 13 этажей и 2 + 1.
Доступны 4 + 1 и 3 + 1 плоских типа.
Предоставление социальных услуг, таких как бассейн, фитнес-центр, турецкая баня и сауна
предлагает людям пригодные для жизни и устойчивые пространства.
По транспортным линиям наш проект находится в 600 метрах от ближайшей станции метро.
Жилой комплекс Новый проект жилого комплекса с инфраструктурой в районе Авсаллар - Алания
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Алании – район Авсаллар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 46 до 109 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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