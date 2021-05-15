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Жилой комплекс Пентхаусы на завершающем этапе строительства в Авсалларе

Авсаллар, Турция
от € 169,000
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Жилой комплекс Пентхаусы на завершающем этапе строительства в Авсалларе
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые дуплексы 2+1 в Алании – район Авсаллар. Площадь апартаментов от 88 до 105 м2. Расстояние до моря 2000 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Пентхаусы на завершающем этапе строительства в Авсалларе
Авсаллар, Турция
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Главной особенностью проекта является его удобное месторасположение, всего в 50 метрах от Средиземного моря, что делает его еще более ликвидным на рынке недвижимости. Этот новый жилой комплекс будет построен на земельном участке площадью 10.000 м2, на которой будут располагаться 3 жилых 12 этажных блока с 337 роскошными апартаментами. Также для максимального комфорта будущих жителей будет предусмотрена богатая социальная инфраструктура и собственный пляж с бесплатными шезлонгами и зонтиками.  • 1+1 (57-60 М2)  • 2+1 (от 88 М2)  • Пентхаусы  Подземный переход на пляж Собственный пляж с бесплатными шезлонгами и зонтиками Открытый бассейн с большим аквапарком Крытый бассейн с подогревом и мини аквапарк Сауна Турецкий хамам Римская парная Массажные комнаты Комната отдыха Спортзал Игровая комната (бильярд, настольный теннис) Детская игровая комната Бизнес-комната для проведения презентаций Ресепшен 24/7 Ресторан Лобби бар Зона для барбекю Детская игровая площадка Теннисный корт Баскетбольная площадка Гольф площадка Подземная парковка Открытая парковка Электрогенератор Wi-Fi в общественных местах Охрана 25/7 и видеонаблюдение Передвижение в гольф-карах по территории комплекса Теннисный корт Баскетбольная площадка Беседки и зона барбекю   Действует беспроцентная рассрочка до окончания строительства комплекса с первоначальным взносом 30%. Квартиры на этапе котлована считаются более привлекательными с точки зрения цены — они дешевле готового жилья. По оценкам экспертов, разница в цене может достигать от 10% до 50% Начало строительства: 15.05.2021Завершение строительства: 23.03.2023
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