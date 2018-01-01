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Жилой комплекс Новый современный комплекс в районе Оба - Алания

Каракокали, Турция
от € 145,000
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Жилой комплекс Новый современный комплекс в районе Оба - Алания
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1. Площадь от 55 до 120 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Новый современный комплекс в районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Новые аппартаменты в шикарном комплексе в районе Кестель
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Кестель - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 43 до 169 квадратных метров. Расстояние до моря 400 метров.Кестель это - престижный, молодой и быстро застраиваемый район Аланьи. Расположен в 5 км от центра Аланьи. Преимущество новых проектов в Кестель - их расположение возле моря, часто даже на первой линии. Здесь строят только дома до 5 этажей, элитную недвижимость люкс класса. На западе, вдоль реки Дим Чай, встречается и старый жилой фонд. А на восток, в сторону Махмутлара район Кестель весь современный. До центра Аланьи можно доехать за 10 минут, а в соседнем Махмутларе проживает много русскоязычных, большой выбор магазинов и ресторанов, торговые центры. Из инфраструктуры в Кестеле есть сетевые супермаркеты, рестораны, красивые парки, школы и детские сады, в том числе частная школа и сад с обучением на русском языке. Новые квартиры в Кестель подойдут тем, кто хотел бы купить курортную недвижимость без старого жилого фонда вокруг. Здесь постоянно открываются новые маркеты, сервисы, салоны. Хорошие пляжи, центр рядом, комплексы роскошные, высокого уровня комфорта.
Жилой комплекс Новые квартиры на стадии строительства в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 51 до 138 квадратных метров. Расстояние до моря 800 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Жилой квартал Проект с превосходным расположением вблизи пляжа Клеопатра
Tirilar Mahallesi, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Резиденция премиум-класса с богатой инфраструктурой - отличное предложения для инвесторов и желающих приобрести современную недвижимость по выгодным ценам. Комплекс будет отличаться яркой и современной архитектурой, качественными строительными материалами, разнообразными и удобными планировками.  Аланья – средиземноморский курорт на южном побережье Турции, это красивый зеленый город, украшенный цветами и густой южной растительностью.Центр Аланьи переполнен магазинами и сувенирными лавками. В большинстве из них можно купить разные приятные мелочи и сувениры. Городские пляжи отличаются особенной чистотой, безопасностью и удобным месторасположением. Западная часть побережья Аланьи называется «Пляжем Клеопатры» в честь египетской царицы, которая всегда выбирала все самое лучшее и роскошное. За центральным пляжем находится аквапарк "Аланья", который порадует как детей, так и взрослых.Город полон достопримечательностей, придающих ему особый уют и красоту. Здесь есть крепости, музеи, замки и пещеры. Квартиры 1+1 площадь (64 м2) Квартиры 2+1 площадь (от 85 м2 до 98 м2) Дуплексы 2+1, 3+1, 4+1 (от 127 м2 до 177 м2) Крытый паркингОткрытая парковкаОткрытый и крытый бассейнДетская площадкаДетский бассейнВодные горкиМини клубЗелёная территорияЗона барбекюНастольный теннисСпа центрХамамФитнес центрСпутниковое телевидениеКонсьержВидео наблюдение 24/7ГенераторДомофон
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