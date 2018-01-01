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Жилой комплекс Элитные апартаменты в новом комплексе - район Оба

Каракокали, Турция
от € 245,000
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Жилой комплекс Элитные апартаменты в новом комплексе - район Оба
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь от 95 до 236 квадратных метров. Расстояние до моря 2800 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Элитные апартаменты в новом комплексе - район Оба
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Другие комплексы
Жилой квартал 3 Bedroom Apartments with Seperate Kitchen in Alanya Oba
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Эти апартаменты с 3 спальнями, расположенные в зеленом апельсиновом саду Оба, Аланья, мы находим этот новый комплекс из 65 просторных, тихих и роскошных квартир на продажу. этот комплекс находится так близко к больнице, торговому центру и центру города, что всего в 5 минутах езды по новой дороге. В комплексе есть 2 спальни, апартаменты с 3 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. Это 3-х спальные апартаменты с отдельной кухней в Алании площадью от 140 м2 до 220 м2. Есть высококачественные ванные комнаты с высококачественными смесителями и тропическим душем. Кухня с высококачественной столешницей, ламинат, глянцевые кухонные шкафы с высококачественными петлями. Эти элегантные апартаменты идеально подходят для постоянного проживания и сдачи в аренду.   Зачем покупать эту квартиру с 3 спальнями в Алании? Просторная квартира Отдельная кухня Использованы качественные материалы Расположена в тихом районе Комплекс расположен в тихой зеленой части Аланьи, недалеко от больницы и торговых центров. Старый центр города находится в 5 минутах езды. От новой дороги центр города находится всего в 5 минутах от вас. Никакой спешки, никакого движения. Пляж около 1,5 км, до пляжа Клеопатры 10 минут на машине.
Жилой комплекс The Superior Complex
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Viya Law & Consulting

We have a great offer for you!

You’ve finally found the perfect property in an ideal city of Istanbul for starting your own rental business.

We offer you 2+1 apartment in the heart of Istanbul with the price of 480.000 $ and square meter of 240 m2. You can make this investment and the rent will be guaranteed from Viya Legal for 2 years. Also we will not charge the legal fees that cost to 15.000$. The monthly payment for rent is 3.000$.

BatıŞehir not only is an ideal place to live and make business but it’s also a populated area, which has a typical city life. In BatıŞehir district, where everything is together, there is a pleasant and safe life accompanied by the heartbeat of the city. With housing options, offices, commercial units, shopping street, elite hotels and qualified schools, everything you expect from life is all in one place!

 

ABOUT VIYA LEGAL

Viya Legal, laid its foundations in 1996 following the national and international experience we have gained in the real estate sector, has successfully carried out the contracting and selling of real estate of many projects such as residences, offices, hotels and shopping centers in Turkey and abroad, and also has given Turkish citizenships to 400 families. Viya Legal, offers professional services in every field from real estate and business investment, citizenship acquirement as well as the fields of law.

The Superior Complex

Every detail has been thought for you at The Superior Complex, designed to meet the evolving urban and business life needs and to enable your accommodations for work purposes and long/short-term stays. We offer you a new generation real estate investment where you can make new connections in a social environment with a location close to major districts in the city and enjoy your serviced residence features.

  • Istanbul Airport 25 minutes
  • Mall of Istanbul 5 minutes
  • Ikitelli Business District 6 minutes
  • Medipol Mega Hospital 3 minutes
  • Metro Station 5 minutes
  • Istanbul City Center 20 minutes
  • Levent 20 minutes
  • Maslak 25 minutes
  • Historical Attractions of Istanbul 20 minutes

 

INCOME PROJECTION

 

Sample Case: 2+1, 120 m2 Price: 480,000 USD

Number of Flats: 171

Average Monthly Rent Price: 3,000 USD

Guaranty of Rent by Viya Legal: 2 years

Legal fees needed for property: 0 ( Viya Legal, takes 15.000$ for fees, but for this offer it’s will be free of charge, so buy from us and you will be free of legal fees.)
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023

Алания – это прекрасный город с идеальным сочетанием истории, природы и моря. Этот город, который предпочитают жители многих стран, день ото дня увеличивается количество иностранных гостей и становится наиболее выгодным для инвесторов. Проект будет построен в центральном и очень популярном месте Алании. Жилой Комплекс находящийся всего в 150 м от моря, привлекает внимание своей современной архитектурой, замечательными видами и удобным месторасположением. Расстояние до аэропорта Анталии составит 120 км, а до аэропорта Газипаша 45 км.
Общая площадь земельного участка 1 246 м2, проект состоит из одного блока, общее количество квартир 44.  На продажу представлены квартиры планировок 1+1 и 2+1. Дата начала строительства май 2022 г., дата окончания ноябрь 2023 г.

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